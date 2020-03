Światosław Wakarczuk nie jest szefem partii którą założył

Działacze ukraińskiej partii „Głos” (Hołos) wybrali na swoim zjeździe nowego przewodniczącego, który zastąpi jej założyciela, znanego ukraińskiego piosenkarza Światosława Wakarczuka.

Wakarczuk, jeden z najpopularniejszych ukraińskich piosenkarzy, założył partię „Głos” w maju 2019 r. już po wyborze na prezydenta aktora i komika Wołodymyra Zełenskiego. Partia zdobyła wkrótce potem w wyborach parlamentarnych 5,82 proc. głosów i 20 mandatów w Radzie Najwyższej. Jej szefem był do tej pory sam Wakarczuk, jednak w środę przewodnictwo partii przejął inny deputowany – Kira Rudyk

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Partia „Głos” przeprowadziła bowiem swój zjazd. O jego wynikach jako pierwszy poinformował sam Wakarczuk. Na swojej stronie na Facebooku napisał on, że na stanowisku przewodniczącego zastąpi go Rudyk. „Kira jest twarzą współczesności. I tę współczesność ona wniesie w pracę partii łącznie z nieocenionym doświadczeniem zarządzania dużymi zespołami” – twierdzi Wakarczuk.

35-letnia Rudyk weszła do polityki z biznesu. Była dyrektorką ukraińskiej filii międzynarodowej firmy zapewniającej usługi IT – Ring. Do Rady Najwyższej dostała się z wysokiego, trzeciego miejsca na liście krajowej partii. Jak podkreślił Wakarczuk, Rudyk w parlamencie Rudyk jest wiceprzewodniczącą Komisji do Spraw Transformacji Cyfrowej.

Wakarczuk, oddając przywództwo w partii zapewnił, że nadal będzie pracował nad jej rozwojem. Jest to o tyle potrzebne, że w ciągu kilku powyborczych miesięcy „Głos” odnotował kilkukrotny spadek poparcia. Według lutowego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii na partię tę chciało głosować tylko 0,9 proc. respondentów.

unian.net/kresy.pl