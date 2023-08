Niemcy przekazali czołgi Ukrainie

W środę 30 sierpnia niemiecki rząd ogłosił przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej, który obejmuje 10 czołgów Leopard 1A5 i inne uzbrojenie.

Ukraina otrzymała także jeden radar TRML-4D, jak zrelacjonował portal Korrespondent.net. Oprócz tego 16 dronów rozpoznawczych Vector, cztery transportery czołgów HX81 i ponad 13 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej. Zaznacza się, że dostawa ta pochodzi z zapasów przemysłu finansowanych z niemieckich funduszy na budowę zdolności bezpieczeństwa.

Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę Niemcy należały do państw najbardziej sceptycznych co do przekazywania Ukrainie śmiercionośnego sprzętu wojskowego. Nastawienie to zmieniało się powoli, jednak obecnie Berlin przekazuje Ukraińcom nowoczesne typu broni, choć w niezbyt dużej ilości.

Spowodowało to jednak znaczne ocieplenie relacji politycznych w porównaniu do zeszłego roku, także w retoryce prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Na początku sierpnia Niemcy przekazały Ukrainie dwie wyrzutnie pocisków przeciwpowietrznych Patriot. Transza ta obejmowała również dziesięć pojazdów terenowych Bandvagn 206. Ukraina otrzymała 6705 dodatkowych pocisków dymnych kalibru 155 mm, które powinny zapewnić kamuflaż na polu bitwy.



korrespondent.net/kresy.pl