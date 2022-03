Kijów: parlamentarzysta z prorosyjskiej partii zatrzymany. Zagrożono mu rozstrzelaniem [+VIDEO/+FOTO]

W Kijowie doszło do incydentu z udziałem Nestora Szufrycza, deputowanego ukraińskiego parlamentu z uznawanej za prorosyjską partii Platforma Opozycyjna – Za Życiem (OPZŻ). Szufrycz miał fotografować posterunek kontrolny Obrony Terytorialnej i został zatrzymany. Sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa Ołeksij Daniłow zagroził, że następnym razem w takich przypadkach będzie otwierany ogień.

Jak podała w piątek Ukraińska Prawda, żołnierze 206. batalionu ukraińskiej Obrony Terytorialnej zatrzymali w Kijowie deputowanego OPZŻ Nestora Szufrycza.

Szufrycz miał podjechać pod posterunek kontrolny (tzw. błokpost), wysiąść z samochodu i fotografować posterunek, co jest zabronione. Według dziennikarki Waleriji Jehoszyny jego ochrona miała nawet użyć broni palnej wobec żołnierzy OT. Najwyraźniej nikomu nic się nie stało, ale Szufrycz wraz z ochroniarzami został zatrzymany.

W sieci znalazły się zdjęcia i nagranie z zatrzymania deputowanego. Na nagraniu widać, jak jeden z żołnierzy szarpiąc Szufrycza zarzuca mu zbyt uległą postawę wobec Rosji.

Ukraińska Prawda pisze, że Szufrycz tłumaczył żołnierzom, że chciał sfotografować okoliczny zabytek. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego jego ochrona użyła broni, która była podobno nielegalna. Zatrzymani będą przekazani w ręce policji lub Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Do sprawy odniósł się sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. „Osobno chciałbym zwrócić się do niektórych deputowanych z OPZŻ: jeśli nadal będziecie kręcić po naszych punktach kontrolnych, po prostu zostaniecie tam zabici. (…) Jeśli idziecie na nasze posterunki i zaczynacie robić im zdjęcia, a następnie przekazujecie je wrogowi, będziecie zniszczeni na miejscu. Nie macie tam nic do roboty” – powiedział Daniłow dodając, że deputowani OPZŻ są „kolaborantami, którzy doprowadzili kraj do wojny”.

"I would like to address the deputies of the "Opposition Platform – For Life" party. If you are walking around the roadblocks, we will shoot you on the spot".

A powerful address from the head of the National Security and Defense Council of #Ukraine, Danilov. pic.twitter.com/9nbOUBnoMl

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022