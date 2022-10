Koniec oblężenia miasta Łyman. Siły rosyjskie wycofały się z miasta

Po wielu dniach zaciętych walk, siły rosyjskie wycofały się z okrążonego i zagrożonego całkowitym odcięciem miasta Łyman. Poinformowali o tym rosyjscy blogerzy militarni. Rosyjski resort obrony potwierdził, że wojska zostały wycofane na „korzystniejsze pozycje”.

Od kilku dni trwały zacięte walki w rejonie miasta Łyman, ważnego strategicznie miasta z węzłem kolejowym w północnej części obwodu donieckiego. Postępy sił ukraińskich sprawiły, że stacjonujące w tym rejonie siły rosyjskie były zagrożone odcięciem.

Czytaj także: Donbas: siły rosyjskie w rejonie miasta Łyman zagrożone odcięciem [+MAPA]

W ostatnich dniach miasto zostało otoczone z trzech stron przez siły ukraińskie, które zdołały przeciąć większość linii komunikacyjnych i zaopatrzeniowych przeciwnika, mając przy tym kontrolę ogniową nad ostatnią trasą do Łymania przez Zariczne i Torskie, od strony wschodniej. Rosjanie musieli wycofać się m.in. z Jampola, na południowy-wschód od miasta i z Drobyszewa na zachodzie.

Jeszcze w piątek źródła ze strony rosyjskiej twierdziły, że choć sytuacja jest bardzo trudna, to do broniącej się enklawy udało się przerzucić posiłki, a także wyprowadzić kontrofensywę. Dzięki temu, siły ukraińskie zostały odepchnięte spod północnych przedmieść Łymania. Zaznaczano jednak, że wzmocnienie nie było duże i Ukraińcy mają w tym rejonie przewagę liczebną i sprzętową.

W sobotę siły ukraińskie ponownie ruszyły do ataku z kilku kierunków, w tym równocześnie od północy i od południa, koncentrując się na przecięciu linii komunikacyjnych Rosjan od wschodu, okrążeniu i odcięciu miasta Łyman. Około południa, Ukraińcy zdołali fizycznie przeciąć drogę na Torskie-Swatowe oraz wedrzeć się do Łymania od zachodu. Według relacji źródeł ze strony rosyjskiej, walki na krótko przeniosły się do centrum i wschodniej części miasta. Ukraińcy weszli też do miasteczka Zariczne.

W tej sytuacji utrzymanie miasta stało się niemożliwe. W wyniku rosyjskiego kontrnatarcia na Zariczne, udało im się utworzyć korytarz, przez który rosyjscy żołnierze zaczęli się wycofywać na Torskie. Jak podano, po zakończeniu odwrotu, Rosjanie wysadzili most na rzece Żeriebiec, łączący Zariczne i Torskie. Według informacji z soboty późnym popołudniem, trasa Torskie-Kreminna jest pod stałym ostrzałem Ukraińców, a małe ukraińskie grupy manewrowe próbują związać walką jednostki rosyjskie.

„Nie było możliwości odwrócenia losów bitwy o Łyman. 1 października 2022 roku, po 20 dniach ciężkich walk, siły rosyjskie musiały opuścić miasto” – podał prorosyjski kanał Rybar na Telegramie.

A column of Russians leaving the Lyman through the village of Zarichne, September 30. pic.twitter.com/02ZAO2oOQq — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 1, 2022

Rosyjscy miliblogerzy zwracają też uwagę na dość skuteczną taktykę, stosowaną przez siły ukraińskie. Chodzi o wykorzystywanie małych, mobilnych grup, które są wykorzystywane do przedzierania się przez określone rejony linii rosyjskich, grożąc im wyjściem na tyły.

Sytuację lakonicznie skomentowało też rosyjskie ministerstwo obrony. W komunikacie podano, że „w związku z powstałym zagrożeniem okrążenia, wojska zostały wycofane na korzystniejsze pozycje” – przekazało rosyjskie ministerstwo.

Strona ukraińska potwierdziła wcześniej, że jej wojska wkroczyły do Łymania i że w mieście toczą się walki. Oficjalnie, nie podano jednak bliższych szczegółów. Wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony, Hanna Maliar wezwała do zachowania ciszy informacyjnej i oczekiwania na oficjalne informacje sztabu generalnego.

Zajęcie miasta Łyman to duży sukces sił ukraińskich, który w perspektywie otwiera im drogę do wyprowadzenia dalszego kontruderzenia na wschód, na miasta Łysyczańsk i Siewierodonieck w anektowanej w piątek tzw. Ługańskiej Republice Ludowej.

Telegram / Unian / Kresy.pl