Ukraiński ekspert przyznaje się do błędu: Rosja wciąż gromadzi rakiety

Do Polski wjechało 100 tys. ton zboża technicznego z Ukrainy. Do tej pory rocznie płynęło go 10 tys. ton - poinformował piątek w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Robert Telus. Nie znaleźliśmy sytuacji, żeby zboże to było wykorzystywane do innych celów niż do biomasy i peletu – dodał.