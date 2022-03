Pentagon: nie popieramy wysłania myśliwców Ukrainie, to groziłoby eskalacją napięcia

Anton Korynewycz, reprezentant Ukrainy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze oświadczył: "Rosjan nie ma w tym sądzie, bo są na polu bitwy, tocząc agresywną wojnę przeciwko mojemu krajowi. Tak rozwiązują konflikty". Z kolei sędzia Joan Donoghue wyraziła ubolewanie z powodu nieobecności przedstawicieli strony rosyjskiej. Poniedziałkowe przesłuchanie jest efektem wniosku ukraińskiego rządu, który zwrócił się do Trybunału w Hadze w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

