Ambasador Węgier: nigdy nie blokowaliśmy integracji Ukrainy z NATO

Ambasador Węgier na Ukrainie powiedział w wywiadzie dla ukraińskiego kanału Espreso, że Węgry „nigdy nie blokowały ukraińskich aspiracji do wstąpienia do NATO”.

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla kanału Espreso ambasador Węgier na Ukrainie István Íjgyártó został zapytany o stanowisko jego kraju w sprawie ewentualnego przystąpienia Ukrainy do NATO. Dyplomata zaskoczył odpowiedzią, że Węgry „nigdy nie blokowały aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO”.

„Blokowaliśmy dwie rzeczy – kwestię językową i kwestię edukacji. Były one rozwiązywane na szczeblu politycznym w niektórych instytucjach NATO. W szczególności ministrowie spraw zagranicznych i obrony. To był sygnał, niezbyt dobry sygnał. Przy czym nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko powiedzieć Ukrainie, że NATO to nie tylko organizacja wojskowa. Ona zajmuje się innymi zagadnieniami, w tym prawami człowieka i prawami mniejszości narodowych. Poszanowanie takich praw leży u podstaw filozofii Sojuszu” – powiedział Íjgyártó.

Węgierski dyplomata zapewnił, że Węgry nie będą blokować przystąpienia Ukrainy do NATO, jeśli wyrazi ona takie aspiracje.

„Jeśli mówimy o chęci Ukrainy wejścia do NATO, nigdy nie byliśmy temu przeciwni. Dlatego jeśli Ukraina nadal chce przystąpić do Sojuszu, nie będziemy temu przeciwni” – mówił ambasador Węgier.

Nie oznacza to jednak, że Węgry nie będą podnosić postulatów praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie. Według dyplomaty Węgry postanowiły odłożyć kwestie językowe i oświatowe na czas po zakończeniu wojny.

Íjgyártó zaprzeczył w wywiadzie twierdzeniom sekretarza ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksija Daniłowa o tym, jakoby Węgry zostały poinformowane przez Rosję o dacie napaści na Ukrainę.

„Mam najwyższy szacunek dla pana Daniłowa. Jest kluczową postacią i wykonuje niesamowitą pracę. Ale w tym przypadku nie mam innego wyjścia, jak tylko wyrazić swoje oburzenie takim całkowicie bezpodstawnym stwierdzeniem. Nie wiem, jak poprawnie powiedzieć to po ukraińsku, ale to, co powiedział, to brednia i oczywiście nieprawda. Nie wiedzieliśmy o ataku” – zapewnił Íjgyártó.

Ambasador Węgier zapewniał również, że jego kraj nie zgłasza pretensji terytorialnych do obwodu zakarpackiego.

Węgry i Ukraina od lat toczą spór o dwie kontrowersyjne ustawy godzące w prawa mniejszości narodowych na Ukrainie, w tym prawa mniejszości węgierskiej. Są to ustawa o oświacie oraz ustawa o języku ukraińskim. W obu przypadkach Komisja Wenecka wskazała, że niektóre zapisy tych ustaw godzą w prawa mniejszości. Po wejściu w życie ukraińskiej ustawy oświatowej Węgry ogłosiły blokadę integracji Ukrainy z UE i NATO do czasu zmiany kontrowersyjnych przepisów.

Kresy.pl / eurointegration.com.ua / espreso.tv