Generał Skrzypczak: Rosyjska doktryna wojskowa legła w gruzach

W rozmowie z Igorem Janke generał w stanie spoczynku Waldemar Skrzypczak uznał, że rosyjskie sukcesy w Donbasie są nieznaczące.

W rozmowie z dziennikarzem Skrzypczak uznał, że Rosjanie nie mogą sobie poradzić z obroną Ukraińców w Donbasie. „W rosyjskiej doktrynie wojskowej zawsze istotne było przełamanie obrony na wybranym kierunku i wprowadzenie w ten wyłom dużych sił manewrowych. Rosjanom na żadnym kierunku się to nie udało. Ich doktryna legła w gruzach” – słowa generała zacytował portal rp.pl.

Przy czym Skrzypczak uznał, że obecne postępy Rosjan w wokół Bachmutu, o który toczą się najbardziej zacięte boje, „są nieznaczące, w skali operacyjnej – żadne”.

Były dowódca Sił Lądowych uznał, że brak mrozu utrudnił Rosjanom ofensywę, bowiem na rozmiękłej ziemi nie mogą rozwinąć natarcia siłami pancernymi.

Jak uznał walcząc w ten sposób „w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy Rosjanie utracą zdolność do jakiegokolwiek zrywu zaczepnego”. Skrzypczak uzasadnił swój pogląd tym, iż „Te siły, które oni przygotowali rzucają na front, nie prowadząc ofensywy. Szturmują pozycje armii ukraińskiej i w wyniku tych walk potencjał ofensywny armii rosyjskiej topnieje”.

Generał twierdzi też, że Rosjanie wyczerpują swoje zasoby ponieważ „wszystko to, co mogli, już zmobilizowali, skierowali do jednostek, ukompletowali, uzupełnili straty, ale to teraz się zużywa”. Wyraził przekonanie, że „Rosjanie nie mają już zasobów, wyszkolonych rezerw osobowych”.

Według ostatnich relacji siły rosyjskie niemal otoczyły Bachmutu. Wciąż istniej droga odwrotu z miasta, ale znajduje się ona pod ogniową kontrolą Rosjan. Przedwczoraj ukraińskie dowództwo zaprzeczyło, że realizowane jest masowe wycofanie podległych mu sił z miasta.

Walki o miasto w obwodzie donieckim toczą się od pół roku i są bardzo krwawe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał niedawno, że sytuacja w Bachmucie jest „coraz trudniejsza”.

rp.pl/kresy.pl