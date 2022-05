Rosja jest gotowa wykorzystać globalne bezpieczeństwo żywnościowe do własnych celów politycznych twierdzi ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Według niedzielnej notki prasowej opublikowanej przez ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii, Rosja jest gotowa wykorzystać globalne bezpieczeństwo żywnościowe do własnych celów politycznych.

Rosja zademonstrowała, że jest gotowa wykorzystać globalne bezpieczeństwo żywnościowe do własnych celów politycznych, a następnie podszywać się pod stronę, która rzekomo działa rozsądnie i za wszelkie niepowodzenia obarcza Zachód.

„Podejmowana przez Rosję próba zmniejszenia dotkliwości sankcji międzynarodowych podkreśla nacisk, jaki sankcje kładą na reżim” – czytamy.

