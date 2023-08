Brytyjski wywiad: Rosja rozbudowuje struktury wojskowe, tworząc nową armię

Z powodu przedłużającej się wojny na Ukrainie Rosja rozbudowuje swoje struktury wojskowe. Bardzo prawdopodobne jest utworzenie nowej formacji – 18. Armii Ogólnowojskowej – ocenia brytyjski wywiad.

Brytyjski resort obrony podał w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że nowa armia powstanie prawdopodobnie z połączenia i wzmocnienia innych jednostek działających obecnie w obwodzie chersońskim. Chodzi m.in. o 22. Korpus Armijny, który zwykle stanowi rosyjski garnizon na okupowanym Krymie.

Jak wskazują Brytyjczycy, będzie się ona prawdopodobnie składać głównie ze zmobilizowanego personelu i skupi się na defensywnych operacjach na południu Ukrainy.

“Rosja prawdopodobnie zamierza uwolnić bardziej doświadczone jednostki do walki na kluczowych osiach. Istnieje realna możliwość, że doprowadziło to do niedawnego przesunięcia sił powietrznodesantowych z Chersonia do silnie zagrożonego sektora Orichowa” – czytamy.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 August 2023 Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/pPhtrqyZ59 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/08NMFc0CXw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 21, 2023

W sobotę brytyjski wywiad zwrócił uwagę, że obie strony wojny na Ukrainie mają ograniczone niezaangażowane w walkę siły, które mogłyby doprowadzić do przełamania. W minionym tygodniu większość linii frontu rosyjsko-ukraińskiego pozostała statyczna.

Przypomnijmy, że amerykańscy urzędnicy powiedzieli The New York Times, że podczas wojny Rosji z Ukrainą liczba rannych i zabitych po obu stronach wynosi już prawie 500 tys.

Po stronie rosyjskiej według szacunków USA łączna liczba ofiar to 300 tys., z czego 120 tys. to zabici i 170-180 tys. ranni. Według tych samych obliczeń Ukraina straciła około 70 tys. zabitych żołnierzy i 100-120 tys. rannych.

Kresy.pl