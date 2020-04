Polskie miasteczko na Wileńszczyźnie nadal zablokowane

Litewskie władze zadecydowały w środę o przedłużeniu blokady i izolacji zamieszkałego w większości przez Polaków miasteczka Niemczyn, z powodu ogniska koronawirusa w tej miejscowości.

Rozsadnikiem koronawirusa SARS COVID-19 stała się w Niemenczynie należącą do niemieckiej firmy szwalnia „Vilnika”. Kolejne przypadki wykryto w miejscowym domu opieki Senevita. W związku z wykryciem nosicieli w miejscach gdzie gromadziły się duże grupy ludzi władze zadecydowały o wprowadzeniu blokady miasta od 16 kwietnia. Z miasteczka i do miasteczka mogą się poruszać jedynie jego mieszkańcy dojeżdżający do pracy i pracujący w tej miejscowości. W pozostałych przypadkach konieczne będzie posiadanie specjalnej przepustki. Polecono też mieszkańcom pozostawanie w domach.

Jak podała litewska agencja BNS rząd Litwy zadecydował o przedłużeniu tego rodzaju blokady Niemenczyna co najmniej do piątku. Według agencji rząd Sauliusa Skvernelisa zamierzał początkowo przedłużyć kwarantannę miasteczka na Wileńszczyźnie o tydzień. Jednak minister zdrowia Aurelijus Veryga podkreślił, że mieszkańcy Niemenczyna ściśle przestrzegali zasad kwarantanny i na razie wystarczy przedłużyć ją do piątku, do czego reszta ministrów i szef rządu się przychylili.

Veryga podkreślił, że zakres epidemii w miasteczku został generalnie ograniczony do pracowników „Vilniki” i nie objął większej liczby mieszkańców miasteczka. Władze zaleciły przeprowadzenie w Niemenczynie masowe testowanie mieszkańców. Do środy do południa przeprowadzono około 2 tys. testów. Wykazały one 19 nosicieli nowego koronawirusa.

lrt.lt/kresy.pl