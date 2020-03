Rekordowe cięcia stóp procentowych w Wielkiej Brytanii

Bank of England ogłosił w środę obniżkę stóp procentowych do najniższego poziomu w historii. Działanie to ma pomóc ożywić brytyjską gospodarkę w obliczu skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.

Kierownictwo banku odgrywającego rolę brytyjskiego banku centralnego obniżyło główną stawkę stóp procentowych z 0.75 proc. co 0.25 proc. Bank of England chce także przeznaczyć dodatkowe fundusze na pożyczki dla innych banków by mogły rozszerzyć swoją akcję kredytową. Ma to pobudzić koniunkturę umożliwiając przedsiębiorstwom na pozyskiwanie kapitału w obliczu zmniejszania aktywności gospodarczej związanej z komplikacjami wywołanymi przez pandemię koronawirusa.

Zarządzający Bank of England Mark Carney stwierdził, że zauważono znaczny spadek wymiany, szczególnie sprzedaży dóbr nie pierwszej potrzeby. Carney uznał, że wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii obniży się ale nie oszacował jaka będzie skala spowolnienia wywołanego przez pandemię. Zwrócił uwagę na przykład Chin dla których również oblicza się spadek dynamiki rozwoju gospodarczego.

Ostatni raz antykryzysowe obniżenie stóp procentowych miało miejsce w Londynie w październiku 2008 r. po wybuchu kryzysy finansowego w USA, który następnie rozlał się na cały świat. Jednak Carney przekonywał, że komplikacje ekonomiczne spowodowane przez szerzenie się koronawirusa nie spowodują kryzysu porównywalnego do tego jaki wybuchnął 12 lat temu.

W Wielkiej Brytanii odnotowano dotychczas 382 przypadki zarażenia koronawirusem i sześć ofiar śmiertelnych spowodowanych chorobą wywoływaną przez tego wirusa. Mimo dużej liczby zarażonych Wielka Brytania została wyłączona z zakazu podróży z Europy do USA ogłoszonego w środę w przez prezydenta Donalda Truumpa.

bbc.com/kresy.pl