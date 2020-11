Litwa: z Polski dotarło 500 „paczek pamięci” dla polskich rodzin

W piątek w ramach akcji „Rodacy Bohaterom” na Litwę dotarło 500 „paczek pamięci” z pomocą materialną z Polski dla najbardziej potrzebujących polskich rodzin oraz kombatantów.

Akcja została zorganizowana dzięki współpracy Polskiej Fundacji Narodowej, Stowarzyszenia Odra-Niemen i Fundacji „Nie zapomnij o nas”. Pomoc obejmuje produkty żywnościowe, środki dezynfekujące i przybory szkolne.

„Jest to „paczka pamięci”, wyraz tego, że my, Polacy w Polsce, pamiętamy o nich (litewskich Polakach), że ich wspieramy nawet w tak trudnych chwilach, jakimi jest obecny koronawirus” – powiedział Krzysztof Krzemiński, prezes mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Dary na Litwę trafiły w ramach akcji „Rodacy Bohaterom”, która trwa już od 10 lat. Krzemiński powiedział, że początkowo akcja dotyczyła tylko Białorusi, ale później została rozbudowana o środowiska kombatanckie i rodziny potrzebujące na Łotwie, Litwie, Białorusi, Mołdawii i Rumunii”. Paczki przekazano organizacjom samorządowym i charytatywnym, z którymi Stowarzyszenie Odra-Niemen od lat współpracuje i które dostarczą je adresatom.

Odbiorcami akcji są głównie najbardziej potrzebujące polskie rodziny, kombatanci oraz wileńskie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćko. Pomoc trafi do Polaków z Wilna i podwileńskich miejscowości, a także do Kiejdan oraz Turmont.

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, nie odbyły się spotkania z odbiorcami paczek. Krzemiński przyznał, że uczestnikom bardzo tego brakuje.

„Zawsze mogliśmy złożyć życzenia osobiście, tym razem tego nie możemy zrobić, ale w każdej paczce jest kartka świąteczna z wyrazami wdzięczności za krzewienie polskości, jak również życzenia wigilijne i noworoczne” – zaznaczył Krzemiński.

Ponadto, w tym tygodniu na Wileńszczyznę dotarły też dary z Częstochowy. Od sześciu lat organizuje je ksiądz Ryszard Umański i Towarzystwo Patriotyczne „Kresy”. W ramach tej akcji do przedszkoli trafią instrumenty muzyczne, bloki do rysowania, zabawki, a do szkół i gmin – laptopy, zeszyty i książki o tematyce historyczno-patriotycznej. Mieszkańcy rejonu wileńskiego otrzymają także dary żywnościowe oraz niezbędne w dobie pandemii środki ochrony: maseczki i płyny do dezynfekcji.

Wilnoteka.lt / PAP / Kresy.pl