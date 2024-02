Litewskie ministerstwo chce zwiększenia zakresu języka litewskiego w szkołach mniejszości, w tym polskich

Jermakow zginął w sobotni wieczór w mieście Oberhausen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Portal Svoboda.org, powołując się na miejscowe źródła policyjne, podał, że do śmierci Jermakowa doszło na placu Willy'ego Brandta przed miejscowym dworcem centralnym. Otrzymał ciosy nożem w ramach starcia dwóch grup młodzieży.

Jermakow wraz z kolegą z klubu sportowego podróżował tego dnia z centrum handlowego CentrO na dworzec, skąd pociągiem chłopcy mieli udać się do swojego miejsca zamieszkania w Dusseldorfie. W autobusie jadącym do centrum Oberhausen doszło do słownej sprzeczki. Nie podano, co było jej przyczyną. Z informacji śledczych wynika, że ​​po wyjściu młodych ludzi na przystanek autobusowy doszło do bójki, podczas której jeden z napastników użył broni białej.