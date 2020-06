Polska wysłała sprzęt ochronny do Armenii i Gruzji

W piątek z wrocławskiego lotniska wyleciały samoloty wojskowe z ładunkiem sprzętu ochronnego dla szpitali, lekarzy i pielęgniarek w Armenii i Gruzji. Jest to gest solidarności i współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego – poinformowało MSZ.

Do Armenii wyleciały maseczki medyczne, przyłbice i płyn do dezynfekcji o łącznej wartości ponad 106 tys. złotych. Do Gruzji wysłano przyłbice ochronne i płyn do dezynfekcji o wartości ponad 183 tys. złotych. W przyszłym tygodniu planowany jest podobny transport środków pomocowych dla Azerbejdżanu. Jak poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Jan Dziedziczak, środki zostały podarowane przez Agencję Rezerw Materiałowych i Ministerstwo Zdrowia przy wsparciu Funduszu Solidarności Międzynarodowej i resortu obrony narodowej. Gruzińska część pomocy jest realizowana w przez Polskę w ramach Euroatlantyckiego Centrum Reagowania w Sytuacji Katastrof NATO (EADRCC).

„Dzięki wzajemnemu solidarnemu wsparciu, jakie sobie wspólnie okazujemy, łatwiej będzie przezwyciężać negatywne skutki pandemii i wrócić na drogę rozwoju” – mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński obecny na wrocławskim lotnisku podczas wylotu samolotów z darami.

MSZ podkreśla, że polska pomoc związana z pandemią koronawirusa nie ogranicza się do państw Partnerstwa Wschodniego. Na początku czerwca z trzytygodniową misją do Tadżykistanu udał się zespół polskich lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jak przypomniano, wcześniej takie misje Polska wysyłała do Włoch, USA i Kirgistanu. Dwa polskie konwoje z pomocą wysłano na Białoruś. Ostatni składał się z ponad 40 samochodów ciężarowych z 300 tonami sprzętu medycznego i środków ochrony potrzebnych w walce z epidemią COVID-19.

Kresy.pl / gov.pl