USA przeznaczą Ukrainie pomoc na walkę z koronawirusem wartości 1,2 mln dolarów

Amerykanie przekażą Ukrainie pomoc na walkę z koronawirusem wartą ponad 1,2 mln dolarów – poinformowała ukraińska ambasada. Przekazywanie środków ma rozpocząć się na początku kwietnia.

W piątek ambasada Ukrainy w Waszyngtonie poinformowała, że Stany Zjednoczone przeznaczą dla władz w Kijowie pomoc medyczną i humanitarną wartą ponad 1,2 mln dol. Ma ona pomóc Ukrainie w zwalczaniu epidemii koronawirusa.

„Zapewniona zostanie pomoc przeznaczona na przygotowanie systemów laboratoryjnych, wykrywanie chorób, zapewnienie wsparcia technicznego w kwestiach reagowania i informowania odnośnie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19, itd.” – napisano na oficjalnym profilu ukraińskiej ambasady w USA.

Poinformowano również, że Stany Zjednoczone rozpoczną przekazywanie pieniędzy wybranym krajom, najbardziej zagrożonym pandemią, od dnia 3 kwietnia. W komunikacie nie sprecyzowano, a jakie jeszcze kraje chodzi.

„Ukraina wysoko ceni wsparcie i pomoc od władz USA w sferze ochrony zdrowia i walki z pandemią” – podsumowuje ambasada Ukrainy.

Jak pisaliśmy wcześniej, pogarszająca się przez pandemię koronawirusa sytuacja amerykańskiej gospodarki zmusiła Waszyngton do reakcji. Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek przyjętą wcześniej przez Izbę Reprezentantów ustawę, uruchamiając tym samym największy pakiet stymulacyjny w historii Ameryki, wart 2,2 biliona dolarów. Zawiera on m.in. jednorazowe świadczenia dla wielu Amerykanów, zwiększenie pomocy dla bezrobotnych, pomoc dla małego biznesu, a także potężny fundusz pożyczkowy dla firm. Wszystko to w czasie, gdy bezrobocie w USA rośnie w rekordowym tempie, co jest konsekwencją zamykania się firm, w związku z wytycznymi dotyczącymi dystansowania społecznego. Zaznaczmy, że jak poinformował ostatnio Departament Pracy USA, liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ubiegłym tygodniu o 3 mln osób – do 3,283 mln. To największy przyrost osób bez pracy w historii Stanów Zjednoczonych.

Facebook.com / Kresy.pl