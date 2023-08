Były szef MSZ: Polska prowadzi względem Ukrainy politykę hien i szakali

Były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS podczas wywiadu na antenie Polsat News stwierdził, że Polska prowadzi względem Ukrainy politykę hien i szakali.

„Są państwa silne jak lwy, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa jak hieny i szakale. I my prowadzimy taką politykę hien i szakali. Przychodzi na myśl szmalcownictwo polityczne, w jakie się wpiszemy być może niedługo” – mówił były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS Jacek Czaputowicz podczas wywiadu na antenie Polsat News.

„Początek tych burzliwych relacji z Ukrainą to niefortunna wypowiedź Marcina Przydacza. Jak średniego szczebla urzędnik może domagać się wyrazów wdzięczności? Ukraińcy nie rozumieli o co chodzi” – twierdzi Czaputowicz.

Jak pisaliśmy, ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz „został zaproszony” do MSZ na rozmowę w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz w Kijowie. Chodzi o krytyczne komentarze, w których m.in. zarzucano stronie polskiej „manipulacje”. Wcześniej ukraińskie MSZ wezwało na rozmowę polskiego ambasadora. W związku z nieobecnością Zwarycza w Polsce, w MSZ został przyjęty jego zastępca – charge d’affaires ambasady Ukrainy w Warszawie.– Wypowiedzi władz ukraińskich miały niewłaściwy, niepotrzebny charakter, były nacechowane złymi emocjami. To stanowisko szkodzi dobrym relacjom – powiedział po spotkaniu wiceminister spraw zagranicznych, Paweł Jabłoński. Zapowiedział zarazem, że Polska dalej będzie wspierać Ukrainę, ale oczekuje zrozumienia dla „naszych potrzeb i naszej perspektywy”.

– W niektórych sprawach trudniej nam osiągnąć porozumienie. Nie jest to tajemnicą. Mówimy tu w ostatnim czasie o sprawie zboża, mówimy też o innych kwestiach, takich jak nierozliczona wciąż zbrodnia ludobójstwa i kwestia ekshumacji ofiar zbrodni popełnionej 80 lat temu na Wołyniu – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

Wcześniej pisaliśmy, że Ambasador RP w Kijowie, Bartosz Cichocki, został wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcina Przydacza, sugerującą niewdzięczność Ukraińców. Podczas spotkania przekazano polskiemu ambasadorowi, że wypowiedzi o „rzekomej niewdzięczności Ukraińców” za pomoc Polski „nie odpowiadają rzeczywistości i są nie do przyjęcia”.

Wypowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza dotyczyły ukraińskiego zboża. „To, co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika” – podkreślił Przydacz.

„Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie. Jeśli chodzi o Ukrainę, to naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic” – powiedział na antenie TVP.

Do jego słów odniósł się wcześniej zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Sibiga. „Kategorycznie odrzucamy próby narzucenia polskiemu społeczeństwu przez poszczególnych polskich polityków bezpodstawnej opinii, że Ukraina nie docenia pomocy ze strony Polski” – stwierdził.

„To oczywista gra, która służy do tego, by realizować własne interesy. Nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. To manipulacja. Prawda wygląda inaczej. Jest nią przyjazny i otwarty dialog między prezydentami Ukrainy i Polski, którzy mają wysoki poziom wzajemnego zrozumienia i zaufania” – dodał.

Wyraził opinię, że „kiedy Ukraina jest w stanie wojny, próba 'wytargowania’ od niej czegoś więcej jest równoznaczna ze zdradą, która nie powinna mieć miejsca w naszych stosunkach”.

„W tych wyjątkowych okolicznościach naciski, by Ukraina w ramach wdzięczności dla Polski zaakceptowała zamknięcie swoich granic dla ukraińskich produktów rolnych, jest równoznaczne ze zmuszaniem nas do wyrażenia zgody na 'eutanazję’. Nie ma nic gorszego, niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za ratunek, nawet gdy krwawisz” – powiedział.

We wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do napięcia na linii Warszawa-Kijów. „Nie pozwolimy żadnej politycznej chwili zepsuć stosunków między narodami ukraińskimi i polskimi, a emocje zdecydowanie powinny opaść. Wolność i dobro naszych narodów, wartości naszej Europy i zwycięstwo nad wspólnym rosyjskim wrogiem są ponad wszystkim” – napisał na Twitterze.

