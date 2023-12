Gruzińscy konserwatyści palą flagi UE

Kilku duchownych Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej i sympatyków z Ruchu Konserwatywnego Alt-Info spaliło flagi Unii Europejskiej. To protest przeciwko surowemu aktowi oskarżenia za pierwszy taki gest.



Wcześniej jeden z członków ruchu Alt-Info Lasza Szaruchia spalił flagę UE zamontowaną na budynku administracyjnym miasta Mccheta. Szaruchia został aresztowany, grozi mu do sześciu lat więzienia na podstawie art. 187 gruzińskiego kodeksu karnego – uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy należącej do kogoś innego.

Teraz przeciwnicy jego zresztowania powtarzają gest Szaruchii, nagrywając je i zamieszczając nagrania na portalach społecznościowych. Znaleźli się wśród nich duchowni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej.

A w Gruzji popularna stała się prorosyjska akcja (na 100% nie spontanicznie)- w ramach protestu z powodu skazania na 6 lat więzienia (sic!) Laszy Szarukija za spalenie flagi Unii Europejskiej, ludzie palą flagi UE i chwalą się tym w Sieci.

Ludzie!! 6 lat za flagę? pic.twitter.com/MH5Io9tNpF — Marek Reszuta (@Kaukaz_Observer) December 21, 2023

Zwolennicy ruchu Alt-Info, który gruzińska sekcja amerykańskiego Radia Wolna Europa opisuje jako prorosyjski, domagają się zwolnienia Szaruchii z aresztu. Lider Alt-Info Koka Morgoszia powiedział, że ​​flaga UE „kojarzy się z niemoralnym zachowaniem” i że setki osób „spontanicznie” dołączyły już do kampanii.

“Wszyscy protestują. Wyrażamy naszą solidarność. Dołożymy wszelkich starań, aby dana osoba nie została uwięziona z powodu tego nonsensu. Ludzie świadomie zaplanowali i przeprowadzili ten protest – co minutę publikowane są nowe nagrania. Obejmie to cały kraj, co moim zdaniem można jedynie przyjąć z zadowoleniem. To nonsens – jak można wysłać do więzienia człowieka za spalenie flagi?! Podczas gdy ci, których należy aresztować, siedzą w parlamencie kraju!” – stwierdziła Morgoszia

Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało już, że wszyscy uczestnicy tej kampanii palenia flag UE zostaną zidentyfikowani, i wobec tych osób zostaną podjęte „środki przewidziane przez prawo”.



Alt-Info było pierwotnie prywatną telewizją i portalem informacyjnym, które powstały w Gruzji w 2019 roku przeciw “agresywnej liberalnej cenzurze”. Telewizja uzyskała zezwolenie od Gruzińskiej Narodowej Komisji Łączności w listopadzie 2020 r. i rozpoczęła nadawanie programów w styczniu 2021 r.

W tymże roku środowisko animujące telewizję złożyło partię polityczną Ruch Konserwatywny, do której to nazwy dodano następnie Alt-Info. Partia poza promowaniem konserwatywnej w swojej agendzie umieściła także poprawę relacji z Rosją. Partia odrzuca integrację z NATO i Unią Europejską, jako organizacjami cywilizacji antychrześcijańskiej i oskarża Zachód o promowanie takich prądów w Gruzji.

2 lipca 2022 r. partia zorganizowała demonstrację przeciwko paradzie gejów i integracji europejskiej w odpowiedzi na prounijną demonstrację w Tbilisi.

ekhokavkaza.com/kresy.pl