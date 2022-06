Macron bez większości parlamentarnej: Musimy nauczyć się rządzić inaczej

Prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się do narodu po raz pierwszy odkąd jego ruch stracił kontrolę nad parlamentem.

Macron wystąpił w środę wieczorem z telewizyjnym orędziem do narodu. Podsumował w nim sytuację w nowym Zgromadzeniu Narodowym po wyborach, które całkowicie przemeblowały francuską scenę parlamentarną zapewniając proprezydenckiej liberalnej koalicji jedynie mniejszość mandatów.

Macron przyznał, że żadna z partii dotychczasowej opozycji nie jest gotowa do zawiązania koalicji z liberalną koalicją Razem („Ensemble”) skupioną wokół założonej przez niego partii „Republika naprzód!” (LREM). Stwierdził jednak także, iż opozycja jest gotowa współpracować z nim w „ważnych” sprawach. Wśród spraw ważnych prezydent wymienił kwestie inflacji, zmian klimatycznych i bezrobocia, które mają się doczekać legislacyjnej odpowiedzi jeszcze tego lata.

Następnie wezwał frakcje parlamentarne, aby jasno wskazały „jak daleko są gotowe się posunąć” – zacytował portal telewizji France24. Jak uznał francuski prezydent „musimy nauczyć się rządzić i uchwalać prawa inaczej”.

Macron przyznał, że wybory parlamentarne uwypukliły problemy społeczne we Francji, ale wezwał partie opozycyjne do „porzucenia walk” i wyjścia „poza politykę”. Obecny impas polityczny nie powinien prowadzić do „stagnacji”, ale do odnowienia dialogu i nowej „chęci wzajemnego słuchania”. Dodał, że w w kwietniu został ponownie wybrany na prezydenta na platformie „ambitnej reformy”, którą, jak powiedział, planuje przeprowadzić.

Zgromadzenie Narodowe (niższa izba parlamentu) Francji ma 577 miejsc, więc dla uzyskania większości potrzeba co najmniej 289 mandatów. Po II turze wyborów parlamentarnych we Francji w niedzielę koalicja prezydencka zdołała uzyskać tylko 245.

89 miejsc zdobyło Zgromadzenie Narodowe (RN) Marine Le Pen, a 131 radykalnie lewicowa koalicja pod przywództwem Jean-Luca Mélenchona. 61 trafiło do centroprawicowych Republikanów.

france24.com/kresy.pl