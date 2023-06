Kadyrow grozi zajęciem Polski, Francji i Niemiec

Siły specjalne Achmat, składające się z trzech dywizji, to ogromna siła, która może zająć Polskę, Francję i dotrzeć do Niemiec – twierdzi szef Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow. „A stanie się to w najbliższej przyszłości, jeśli przeciwnicy nie zmienią taktyki”.

Szef regionu przekonywał, że większość sytuacji w strefie specjalnej operacji wojskowej jest kontrolowana przez jednostki czeczeńskie. Według Ramzana Kadyrowa są one zawsze w najtrudniejszych i najbardziej znaczących obszarach.

„Nasi bojownicy przywracają porządek w każdym miejscu, do którego zostaną wysłani. W dwa i pół miesiąca zajęliśmy Mariupol. Wpędzili tysiące nazistów do piwnic, otoczyli ich i zmusili do wyjścia z podniesionymi rękami. Czeczeńscy żołnierze razem z wojskiem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej” – powiedział.

„Mamy ludzi, ducha walki i zaawansowany sprzęt. Jest wszystko, czego potrzeba. Dziś cały świat mówi o „Achmacie” i jego wyczynach. Ale nie robimy tego dla sławy czy gadania. Jesteśmy gotowi bronić Biełgorodu i wszelkich słabości. Mamy też pułki, które są w stanie doskonale walczyć nawet w warunkach miejskich” – powiedział Kadyrow.

Wcześniej, przekonywał na swoim Telegranie, że zmodernizowany rosyjski czołgi podstawowy T-72 jest lepszy niż amerykański M1 Abrams.

T-72 „przewyższa sprzęt zagraniczny pod względem siły bojowej, kontroli, ochrony i łatwości użytkowania. Dzięki niemu każdy atak jest jak łowienie na jachcie – przyjemność!” – napisał Kadyrow na Telegramie.

„Z takim czołgiem wejdziemy do Kijowa i przeprowadzimy denazyfikację” – dodał.

Kresy.pl/Grozny Inform