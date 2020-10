Grupa europosłów, w tym Cimoszewicz, wezwała Ukrainę, by zignorowała wyrok Sądu Konstytucyjnego

Grupa deputowanych do Parlamentu Europejskiego wezwała ukraińskie władze do przywrócenia kompetencji Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji. Jak zauważa portal Europejska Prawda, wezwanie to jest sprzeczne z niedawnym wyrokiem Sądu Konstytucyjnego (ukraińskiego odpowiednika polskiego Trybunału Konstytucyjnego).

Jak informowaliśmy wcześniej, we wtorek ukraiński Sąd Konstytucyjny uchylił artykuł przewidujący odpowiedzialność karną dla funkcjonariuszy publicznych za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Uznał również za niezgodne z ukraińską konstytucją przepisy o weryfikacji elektronicznych oświadczeń i zniósł prawo Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) do weryfikacji tych oświadczeń i rozpoznawania konfliktu interesów. Orzeczenie SK pozbawiło NAZK dostępu do państwowych rejestrów oświadczeń majątkowych. Po tej decyzji Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) oświadczyło, że jest zmuszone umorzyć wszystkie postępowania dotyczące składania fałszywych deklaracji przez urzędników. Po tym wyroku pojawiły się obawy, że pod znakiem zapytania są dalsza pomoc finansowa z UE dla Ukrainy oraz ruch bezwizowy.

Ukraiński portal Europejska Prawda dotarł w piątek do oświadczenia grupy deputowanych Parlamentu Europejskiego, w którym wyrażono zaniepokojenie wyrokiem ukraińskiego SK.

„Wzywamy ukraiński rząd i ustawodawcę do jak najszybszego wypełnienia luki prawnej powstałej w wyniku decyzji SK oraz do szybkiego przywrócenia w pełni funkcjonującej, skutecznej i kompleksowej antykorupcyjnej architektury instytucjonalnej, w tym w zakresie sądownictwa, przy jednoczesnym pełnym zachowaniu jej niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej” – oświadczyli europosłowie.

„W tym kontekście podkreślamy, że w pełni wyposażona w kompetencje NAZK odgrywa kluczową rolę a orzeczenie Sądu Konstytucyjnego nie powinno być pretekstem do osłabienia lub zredukowania jego roli do roli drugorzędnej” – stwierdzono w oświadczeniu.

Jak zauważyła Europejska Prawda, wezwanie europosłów jest sprzeczne z wyrokiem SK, który orzekł, że NAZK powinna zostać pozbawiona kontroli nad sądownictwem.

W oświadczeniu wyrażono też zadowolenie z pierwszej reakcji prezydenta Ukrainy na wyrok SK. Jak podawaliśmy, Wołodymyr Zełenski złożył w parlamencie projekt ustawy, zakładający m.in. uznanie wyroku za nieważny.

Według Europejskiej Prawdy oświadczenie podpisali Michael Gahler, Andrius Kubilius, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Viola von Caymon-Taubadel i Sandra Kalniete.

