Brytyjska policja zaliczyła godło Ukrainy do symboli ekstremistycznych [+FOTO]

Brytyjska policja wydała przewodnik dla nauczycieli i personelu medycznego z symboliką różnych grup uznanych za ekstremistyczne. Wśród ujętych w nim symboli znalazło się godło ukraińskiego państwa – tryzub. W tej sprawie zaprotestowała ambasada Ukrainy w Wielkiej Brytanii.

Przewodnik opracowany w czerwcu 2019 roku przez Counter Terrorism Policing, jest używany w całej Anglii w ramach szkolenia w przeciwdziałaniu radykalizacji postaw. Ujęcie w nim symboli ekstremistycznych ma pomóc nauczycielom i medykom w identyfikacji osób, które mogą dokonywać czynów terrorystycznych.

W piątek przewodnik został opisany przez brytyjską lewicową gazetę Guardian, jednak nie z powodu ujęcia w nim ukraińskiego godła. Gazetę oburzyło, że do organizacji ekstremistycznych zaliczono ruchy ekologiczne takie jak Extinction Rebellion, Greenpeace czy Stop the Badger Cull, antywojenne (Stop the War, Campaign for Nuclear Disarmament) oraz propalestyńskie (Palestinian Solidarity Campaign), antyrasistowskie, wegańskie i inne.

W niedzielę ambasada Ukrainy w Wielkiej Brytanii z oburzeniem odnotowała, że w przewodniku znalazł się ukraiński tryzub. „Umieszczenie trójzębu (tryzuba), konstytucyjnego symbolu narodowego i herbu Ukrainy w przewodniku dot. ekstremizmu dla brytyjskich nauczycieli i personelu medycznego wydanym przez policję antyterrorystyczną jest więcej niż oburzające. Nie ma dla tego wytłumaczenia. Żądamy usunięcia trójzębu z przewodnika z oficjalnymi przeprosinami” – napisała ukraińska placówka na Twitterze.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020