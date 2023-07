Norwegia i Wielka Brytania dofinansują Czarnobylską Strefę Wykluczenia

Pubicysta portalu opisującej postawy i sytuację w amerykańskich elitach władzy uważa, że to prezydent USA Joe Biden zablokował na wileńskim szczycie zaproszenie Ukrainy do NATO.

„Na szczycie w Wilnie na Litwie w tym tygodniu większość członków NATO chciała zaoferować Ukrainie zaproszenie do przystąpienia do sojuszu demokracji. To zaproszenie zostało zablokowane przez Stany Zjednoczone ponieważ prezydent Joe Biden uważa, że ​​Ukraina nie jest <<gotowa do członkostwa w NATO>>” – pogląd taki wyraził na portalu The Hill Jorge Benitez. Uważa on stanowisko prezydenta USA za błędne. Uznał on bowiem takie stanowisko za fundujące „podział sojuszu, zagrożenie dla Ukrainy i wysłanie niebezpiecznego sygnału do prezydenta Rosji Władimira Putina”.