Parlament Słowacji ratyfikował umowę wojskową z USA

Rada Narodowa ratyfikowała w środę umowę o współpracy wojskowej Słowacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Słowacki parlament niewielką większością głosów zgodził się w środę na ratyfikację umowy o współpracy wojskowej zawartej przez Słowację i USA. W 150-osobowej Radzie Narodowej udział w głosowaniu wzięło 140 posłów. 79 z nich zagłosowało „za”, 60 „przeciw” a jeden wstrzymał się od głosu. Potrzebna do ratyfikacji większość wynosiła 76 głosów.

Za ratyfikacją opowiedzieli się głównie parlamentarzyści partii Wolność i Solidarność (SaS) oraz Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLANO), przeciw byli przedstawiciele Socjalnej Demokracji (SMER) i nacjonaliści z Partii Ludowej Nasza Słowacja (ĽSNS). Klub partii Jesteśmy Rodziną podzielił się w głosowaniu.

Jak podaje Rp.pl, lider SMER Robert Fico, nazwał umowę „zdradziecką, brudną, złą”. Jego zdaniem ci, którzy popierają to porozumienie, chcą by Słowacja stała się amerykańską „prowincją”.

Umowa musi jeszcze zostać podpisana przez prezydent Słowacji Zuzanę Čaputovą, której rzecznik oświadczył już, że uszanuje ona wolę parlamentu.

Jak pisaliśmy, umowa o współpracy wojskowej Słowacji i USA została podpisana w nocy z czwartku na piątek w Waszyngtonie przez ministra obrony Słowacji Jaroslava Nad`ia i sekretarza stanu USA Anthony’ego Blinkena. Pozwoli ona amerykańskiej armii na korzystanie przez 10 lat z infrastruktury dwóch lotnisk wojskowych na Słowacji i innych obiektów. Amerykanie mają zainwestować w modernizację obiektów 100 mln dolarów. Umowa zawiera m.in. zapis analogiczny do tego, który zawarto w polsko-amerykańskiej umowie wojskowej – amerykańscy żołnierze na Słowacji nie będą podlegać miejscowej jurysdykcji.

Debata i głosowanie nad ratyfikacją umowy miały odbyć się we wtorek. Jednak, jak informowaliśmy, posiedzenie było kilkakrotnie przerywane przez posłów Partii Ludowej Nasza Słowacja. Blokowali oni mównicę i zakłócali obrady gwizdami oraz dźwiękami syreny. Doszło też do oblania wodą ukraińskiej flagi i parlamentarzystów Wolności i Solidarności, którzy ją rozwinęli. Tuż przed godziną 22 obrady odroczono do środy do godziny 11.

Kresy.pl / rp.pl / spravy.pravda.sk