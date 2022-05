Prezydent i premier Finlandii oficjalnie za wstąpieniem do NATO

Na stronie internetowej prezydenta Finlandii ukazało się oświadczenie dwóch najważniejszych osób w państwie w kwestii ewentualnego dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Stanowisko prezydenta Sauli Niinistö i premier Sanny Marin zostało opublikowane w czwartek rano. Głowa państwa i szefowa rządu postanowili oficjalnie zająć stanowisko w ogólnonarodowej debacie „na temat ewentualnego członkostwa Finlandii w NATO”.

Niinistö i Marin nie wspominają o okolicznościach, w których ta debata się rozpoczęła, w postaci wojny na Ukrainie, zaznaczając jedynie, że stało się to „wiosną”. Zaznaczają także, iż zajmują stanowisko dopiero teraz ponieważ „Potrzebny był czas, aby Parlament i całe społeczeństwo ustosunkowało się do tej sprawy. Potrzebny był czas na bliskie kontakty międzynarodowe z NATO i jego krajami członkowskimi, a także ze Szwecją. Chcieliśmy nadać dyskusji wymaganą przestrzeń”.

Jednak „teraz, gdy zbliża się moment podjęcia decyzji, wyrażamy równoważne poglądy, także w celach informacyjnych dla ugrupowań i partii parlamentarnych” – oświadczyli prezydent i premier Finlandii.

W dalszej części wymienili argumenty za wstąpieniem tego państwa do Sojuszu Północnoatlantyckiego – „Członkostwo w NATO wzmocniłoby bezpieczeństwo Finlandii. Jako członek NATO Finlandia wzmocniłaby cały sojusz obronny”.

Czołowi fińscy politycy nie tylko opowiedzieli się za dołączeniem do Sojuszu, ale też nalegają, by szybko rozpocząć formalną procedurę akcesyjną – „Finlandia musi bezzwłocznie wystąpić o członkostwo w NATO. Mamy nadzieję, że kroki w kraju potrzebne do podjęcia tej decyzji zostaną podjęte szybko w ciągu najbliższych kilku dni”.

Inwazja Rosji na Ukrainę, rozpoczęta w lutym, postawiła w centrum debaty społecznej kwestię dołączenia do NATO w kraju mającym długą granicę z tą pierwszą. Już na początku marca fiński prezydent Sauli Niinisto podkreślił, że Finlandia rozważa członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, nie ulegając rosyjskim groźbom z lutego, kiedy to rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji zagroziła Finlandii i Szwecji „konsekwencjami militarnymi i politycznymi”, jeśli spróbują dołączyć do NATO.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W kwietniu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się ubiegać o członkostwo w NATO, sojusz gotowy jest przyjąć te państwa bardzo szybko.

Już w marcu poparcie społeczne dla członkostwa w NATO wyniosło wśród Finów 60 proc., co stanowiło wzrost o 34 proc. w stosunku do jesieni ubiegłego roku. Według sondażu opublikowanego w maju poparcie dla wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego sięga już w Finlandii 76 proc.

10 maja komisja obrony parlamentu Finlandii rekomendowała jej władzom złożenie wniosku o akcesję do NATO.

presidentii.fi/kresy.pl