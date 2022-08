Premier Finlandii poddała się testowi na narkotyki [+VIDEO]

Sanna Marin poddała się testowi narkotykowemu po tym, jak do mediów wypłynęły nagrania z zakrapianej imprezy z jej udziałem i wysunięto wobec niej zarzuty, że mogła zażywać narkotyki.

Jak podaje agencja Reutera, premier Finlandii Sanna Marin powiedziała w piątek, że poddała się testowi narkotykowemu i zapewniała, że ​​nigdy nie zażywała nielegalnych środków. To pokłosie wypłynięcia do mediów nagrań wideo przedstawiających Marin bawiącą się ze znanymi fińskimi celebrytami, artystami i politykami na zakrapianej prywatnej imprezie.

Sprawa spotkała się z mieszanym odbiorem opinii publicznej. Podczas gdy wielu chwaliło 36-letnią Marin za łączenie wymagającej pracy z aktywnym życiem prywatnym, inni zarzucali jej, że pozwoliła na sfilmowanie się w czasie zabawy. Kwestionowano także jej zdolność do pełnienia obowiązków w przypadku zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji. Ponadto pojawiły się zarzuty, że na imprezie zażywano narkotyki. Część fińskich polityków, nawet z rządzącej koalicji, zażądała od szefowej rządu poddania się testowi na obecność narkotyków w organizmie.

„Uważam te zarzuty za bardzo poważne i choć żądanie przeprowadzenia testu na obecność narkotyków uważam za niesłuszne, dla własnej ochrony prawnej i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, dziś zrobiłam test na obecność narkotyków, którego wyniki będą tydzień” – powiedziała Marin w piątek na konferencji prasowej.

Marin, która od początku afery podkreślała, że nie ma nic do ukrycia i nie robiła nic nielegalnego, zapewniła, że nigdy nie zażywała narkotyków. Przekonywała też, że nie widziała, by w trakcie imprezy takie środki zażywano. Wcześniej mówiła, że nie spożywała niczego poza alkoholem.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022