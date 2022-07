Prezydent ratyfikował protokoły dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

W piątek prezydent Andrzej Duda ratyfikował protokoły dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Informację przekazała w piątek wieczorem Polskiej Agencji Prasowej minister w Kancelarii Prezydenta, Małgorzata Paprocka.

„Pan prezydent ratyfikował dziś protokoły dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii do NATO” – poinformowała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Zgodnie z procedurą, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu po ogłoszeniu stosownych ustaw i wejściu ich w życie.

Dwa tygodnie wcześniej, 22 lipca na pokładzie ORP Tadeusz Kościuszko, Andrzej Duda podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Senat przyjął te ustawy dwa dni wcześniej, a Sejm – 7 lipca. Prezydent podziękował parlamentarzystom za ekspresowe tempo prac.

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę.

W odpowiedzi na rosyjską inwazję zbrojną na Ukrainę Szwecja i Finlandia w połowie maja złożyły formalne wnioski o przyjęcie ich w skład NATO. Oba kraje mają obecnie status państw zaproszonych do NATO i mogą uczestniczyć w naradach Sojuszu bez prawa głosu. Równolegle w krajach członkowskich NATO trwa proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych.

Finlandia i Szwecja złożyły w maju formalne wnioski o przystąpienie do NATO. Oba kraje były neutralne przez całą zimną wojnę, a ich chęć przystąpienia do NATO jest jedną z najbardziej znaczących zmian w europejskiej architekturze bezpieczeństwa od dziesięcioleci. Spotkało się to ze sprzeciwem Turcji, która oskarżyła oba kraje nordyckie o wspieranie i ukrywanie milicji kurdyjskiej i innych grup, które Ankara uznaje za terrorystyczne. Później zawarto w tej sprawie porozumienie, umożliwiające Szwecji i Finlandii dołączenie do Sojuszu, jednak od tamtego czasu Turcja głośno domaga od nich realizacji podjętych zobowiązań, grożąc im zablokowaniem akcesji.

