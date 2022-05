Erdogan: Turcja nie popiera przyjęcia do NATO Finlandii i Szwecji

Wielu Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, nie wyrobiło numeru PESEL. Niektórzy uważali, że szybko wrócą do ojczyzny, lub że zablokuje im to możliwość wyjechania do innych krajów i korzystania tam ze świadczeń socjalnych. Może to powodować problemy Polaków, którzy goszczą ich u siebie. Są już pierwsze osoby, które nie dostaną tysięcy złotych za pomoc uciekinierom z Ukrainy - podał DGP we wtorek.

Osobom, które przyjęły Ukraińców, przysługuje specjalne świadczenie pieniężne wynoszące 40 zł dziennie na jedną osobę. Odpowiednie przepisy zawarto w art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; dalej: specustawa). Wspomniany przepis wskazywał początkowo, że potrzebne są imię i nazwisko przyjętej osoby oraz numer PESEL, jeśli go posiada. Nowa treść art. 13, obowiązująca od 30 kwietnia br., mówi o wpisaniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.