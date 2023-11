Finlandia kupuje Procę Dawida

Finlandia podpisała kontrakt na zakup nowoczesnych systemów obrony przeciwpowietrzne Proca Dawida. Jest pierwszym zagranicznym nabywcą izraelskiej broni.

Ministerstwo Obrony Izraela podpisało w niedzielę umowę sprzedaży Finlandii systemu obrony przeciwpowietrznej Proca Dawida, za, jak szacuje “Times of Israel”, 317 mln euro. Jak dodaje gazeta kontrakt został nazwany przez generała Ejala Zamira „historycznym porozumieniem”. W podpisaniu uczestniczyli ambasador Finlandii w Izraelu Nina Nordström i fiński attache wojskowy płk. Oula Asteljoki.

Obecni byli także Prezes i dyrektor generalny koncernu produkującego system Rafael Advanced Defense Systems, Yoav Har-Even; szef Dyrekcji Badań i Rozwoju Obrony izraelskiego Ministerstwa Obrony, Daniel Gold; szef Izraelskiej Organizacji Obrony Przeciwrakietowej Mosze Patel.

“Proca Dawida to jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów przechwytywania rakiet balistycznych, rakiet manewrujących, samolotów i dronów” – oznajmiło Ministerstwo Obrony Izrael w oświadczeniu wydanym po wydarzeniu. Jak dodało – „System Proca Dawida wykazał się bardzo wysoką wydajnością podczas wojny, w różnych trudnych scenariuszach”.

Proca Davida, wyprodukowana przez firmę Rafael, jest w stanie przechwytywać rakiety i pociski o zasięgu 40–300 kilometrów. Jest w użyciu od 2017 r. i stanowi średni poziom izraelskiego wielowarstwowego systemu obrony przeciwpowietrznej, który obejmuje także Żelazną Kopułę stwrzoną dla przechwytywania pocisków krótkiego zasięgu i system Arrow, przeznaczony do zwalczania rakiet balistycznych dalekiego zasięgu.

Chociaż system działa od około sześciu lat, pierwszego rzeczywistego przechwycenia dokonał dopiero w maju tego roku, kiedy zestrzelił rakietę wystrzeloną w kierunku Tel Awiwu ze Strefy Gazy. Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Jerozolimy ze Strefy Gazy została zestrzelona przez system w maju, jak podał “Times od Israel”.

Od tego czasu system obronny został użyty tylko raz w trwającej wojnie Izraela przeciwko palestyńskiemu Hamasowi, kiedy to zestrzelono przy jego pomocy rakietę wystrzeloną ze Strefy Gazy w kierunku północnego Izraela.

„System Proca Dawida znacznie zwiększy zasięg operacyjny fińskiej naziemnej obrony powietrznej” – powiedział w kwietniu fiński minister obrony Antti Kaikkonen – „Ten zakup zapewni Fińskim Siłom Obronnym nową zdolność do przechwytywania celów na dużych wysokościach.”

Transakcja ma znaczenie polityczne wykraczające poza relacje Izraela z Finlandią. Finlandia została w roku bieżącym nowym członkiem NATO, przystępując do Sojuszu pod wrażeniem inwazji Rosji na Ukrainę, wbrew obiekcjom w Moskwy. Takie wzmocnienie potencjału militarnego sąsiada Rosji i wrogiego jej NATO nie zostanie dobrze odebrane na Kremlu. Finowie wyrazili wolę nabycia Procy Dawida jeszcze w kwietniu. Do sprzedaży systemu Finom doszło w czasie, gdy rosyjska dyplomacja krytycznie ocenia operacje sił izraelskich w Strefie Gazy i próbuje zmobilizować na świecie presję w celu ich zatrzymania. Tym samym obóz putinowski wychylił się z wieloletniej polityki równowagi między Izraelem a światem arabskim.

Ukraina kilkakrotnie prosiła już o dostęp do Procy Dawida w trakcie toczącej się wojny z Rosją, chociaż Izrael odmówił dokonania sprzedaży. W lutym tego roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w czasie Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium z prośbą do Izraela o zapewnienie pomocy wojskowej, mówiąc: „Nie mamy innego wyjścia, jak tylko pokonać rosyjskiego Goliata. Bycie Dawidem oznacza walkę i my walczymy. Bycie Davidem oznacza noszenie procy, aby wygrać”. Jak dodał – „Nie mamy jeszcze Procy Dawida z Izraela, ale uważam, że to tylko tymczasowe” – zacytował “Times of Israel”.

Ukraina zabiegała także o nabycie amerykańsko-izraelskiego systemu Żelazna Kopuła, ale także i w tym przypadku sprzedaż została zablokowana przez Izraelczyków.

Czytaj także: Szwedzi obawiają się rosyjskiego ataku

timesofisrael.com/kresy.pl