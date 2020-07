Dowództwo Sił Powietrznych Finlandii nie chce już używać tradycyjnej swastyki [+GRAFIKA]

Symbol swastyki był tradycyjnie używana przez Siły Powietrzne Finlandii od ich powstania w 1918 r. Jednak ich dowództwo odchodzi od tradycji przywołującej skojarzenia z III Rzeszą.

Błękitna swastyka na białym tle w statycznym położeniu była od 1918 r. podstawowym oznakowaniem wszystkich finlandzkich samolotów wojskowych. Została więc oficjalnie przyjęta jeszcze przed tym, zanim Adolf Hitler uczynił ten starożytny symbol partyjną odznaką swojej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP), a potem centralnym elementem flagi i godła III Rzeszy Niemieckiej. Z tego względu błękitna swastyka zniknęła z burt finlandzkich samolotów wojskowych jeszcze wraz z końcem drugiej wojny światowej. Jednak ciągle była obecna w na sztandarach, dokumentach czy innego rodzaju oznaczeniach Sił Powietrznych północnoeuropejskiego państwa.

Swastyka ma zresztą w Finlandii jeszcze dłuższą tradycję. Pojawiła się już w 1889 na obrazie romantycznego malarza Akseliego Gallen-Kalleli. Potem wpisał on swastykę w projekt fińskiego orderu Krzyża Wolności. Do dziś symbol ten jest także na osobistej fladze prezydenta Finlandii. Do lotnictwa finlandzkiego trafił on w ciekawy sposób, za sprawą szwedzkiego arystokraty, hrabiego Erika von Rosena. To właśnie on podarował wybijającej się na niepodległość Finlandii pierwszy samolot bojowy. Zgodnie z lokalnym zwyczajem namalował na nim swastykę na szczęście. Von Rosen nie był jeszcze wówczas narodowym socjalistą, choć potem się nim stał, działając w szwedzkiej partii o takim charakterze.

Portal BBC przytoczył w środę oceny naukowca z Uniwersytetu w Helsinkach Teivo Teivainen, który zauważa postępującą eliminację swastyki w Siłach Powietrznych Finlandii. Tak stało się w przypadku naszywek mundurowych z których swastyka znikła jeszcze w styczniu 2017 r. zastąpiona przez złotego orła okolonego zakrzywionymi skrzydłami. Stary symbol przestał był używany przez dowództwo tego rodzaju broni.

Jednocześnie dowództwo to przyznało, że swastyka pozostaje elementem na sztandarach i innych elementach poszczególnych jednostek Sił Powietrznych.

