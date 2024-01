Profesor estońskiego uniwersytetu pochodzący z Rosji aresztowany

Profesor estońskiego uniwersytetu z Tartu Wiaczesław Morozow został zatrzymany, jako podejrzany o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Portal państwowego nadawcy Estonii ERR podał taką informację we wtorek powoując się na potwierdzenie Prokuratury Państwowej. Do zatrzymania Morozowa przez Policję Bezpieczeństwa (KaPo) miało dojść 3 stycznia. Posiadający obywatelstwo Rosji naukowiec pracujący dla uniwersytetu w Tartu jest podejrzany o “wspieranie działalności wywiadowczej przeciwko Republice Estońskiej”.

KaPo nie ujawnia na razie szczegółowych informacji o inkryminowanej działalności zatrzymanego profesora, tłumacząc to interesem śledztwa. Prokurator Triinu Olev powiedziała natomiast, że Morozow mógłby próbować ujść z zasięgu estońskiego wymiaru sprawiedliwości, dlatego zawnioskowano o areszt tymczasowy. “Sąd powiatu Harju przychylił się do oceny prokuratury i zastosował wobec mężczyzny areszt do dwóch miesięcy” – powiadziała Olev.

„Zainteresowanie wywiadowcze państwa-agresora Estonią pozostaje wysokie” – stwierdziła dyrektor generalna KaPo, Margot Pallson. „Obecna sprawa stanowi dopełnienie kilkudziesięciu poprzednich i ilustruje wolę rosyjskich służb wywiadowczych penetracji różnych sfer życia w Estonii, w tym sfery naukowej” – oceniła szefowa estońskiej specsłużby.



Wiaczesław Morozow pracował jako profesor nauk politycznych w Instytucie Schutte na Uniwersytecie w Tartu. Kierownik Instytutu Kristiina Tõnisson potwierdziła ERR, że po postawieniu Morozowowi zarzutów rozwiązano z nim umowę o pracę.



Według estońskiego systemu informacji naukowej ETIS Wiaczesław Morozow do 2010 roku pracował na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu, a następnie był związany z Uniwersytetem w Tartu. Od 2016 do 2023 roku piastował stanowisko profesora badań Unii Europejskiej i Rosji, a od 1 września 2023 do 11 stycznia 2024 roku profesora teorii polityki międzynarodowej.

rus.err.ee/kresy.pl