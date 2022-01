Kijów o przeciekach z wywiadu USA: to fejk, element wojny informacyjnej

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu dokonali zatrzymania obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej, który był wielokrotnie skazywany wyrokami polskich sądów - poinformowała Straż Graniczna w poniedziałek. Polskie władze uznały go za osobę niebezpieczną i chcą go deportować. Mężczyzna przyjechał do Polski w 2008 roku i udawał uchodźcę.

Straż Graniczna podkreśla, że 34-latek został zwolniony z Aresztu Śledczego w Opolu, po tym jak odbył karę pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się organizowaniem cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom. Wcześniej wobec mężczyzny już trzykrotnie wydawano w Polsce wyroki skazujące w związku z popełnieniem innych przestępstw.

"Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców uznał go za osobę stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa. Na początku 2021 roku pozbawił go ochrony uzupełniającej, z której korzystał na terytorium RP oraz unieważnił jego kartę pobytu. Ze względu na to, że cudzoziemiec posiadał wydany przez władze Francji Dokument Podróży dla Uchodźcy, wydany na podstawie Konwencji Genewskiej, trwają czynności zmierzające do ustalenia faktycznego statusu mężczyzny. Do tego czasu, na podstawie decyzji sądu, obcokrajowiec będzie przebywał w Areszcie dla Cudzoziemców w Przemyślu" - podkreślono w komunikacie.