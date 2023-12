Ukrainiec szpiegował w Polsce na rzecz Rosji

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał 44-letniego obywatela Ukrainy na rok więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji.

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał 44-letniego obywatela Ukrainy na rok więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji. Zbierał informację m.in. o infrastrukturze krytycznej w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Z ustaleń śledztwa wynika, że od stycznia do marca 2023 roku mężczyzna prowadził działania związane z rozpoznaniem infrastruktury krytycznej oraz działaniami sił bezpieczeństwa na terenie północnej Polski.

„Następnie uzyskane informacje mężczyzna przekazał rosyjskiemu wywiadowi” – powiedziała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Gdańskiej.

Wawryniuk poinformowała, że w czwartek sąd uznał oskarżonego za winnego i wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności z możliwością zaskarżenia.

Dochodzenie policyjne wykazało, że 44-letni Ukrainiec był nakłoniony do podjęcia działalności szpiegowskiej w Polsce, nie podano jednak żadnych szczegółów.

Wcześniej, chełmska policja poinformowała, że do 45 letniego mieszkańca Chełma zadzwonili podający się za pracowników banku oszuści, którzy poinformowali mężczyznę, że jego środki na koncie bankowym zagrożone są kradzieżą i tworzą bezpieczne rachunki dla jego pieniędzy. “Nieświadomy podstępu zrealizował przelewy na wskazane przez nich konta. Już po wszystkim miał otrzymać do nich loginy i hasła. Gdy jednak nikt się z nim nie skontaktował, zaczął podejrzewać, że został oszukany. Zadzwonił osobiście do swojego banku i dowiedział się, że przelane pieniądze zostały już wypłacone. O wszystkim powiadomił Policję. W ten sposób stracił ponad 60 tysięcy złotych” – informuje policja.

Policjanci ustalili, że udział w tym przestępczym procederze brali dwaj obywatele Ukrainy w wieku 20 i 24 lat, zamieszkujący na terenie jednej z miejscowości powiatu tarnowskiego. “Przy wsparciu kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali sprawców. Przeszukali też zajmowane przez nich pomieszczenia, gdzie zabezpieczyli laptopy, telefony komórkowe i przenośne nośniki danych” – czytamy.

Ukraińcy usłyszeli zarzuty oszustwa, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Trafili do aresztu na trzy miesiące.

Przypomnijmy, że statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W lipcu Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała szczegółowe informacje dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

Kresy.pl/Onet