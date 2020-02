Wiceminister zdrowia Iranu zaraził się koronawirusem [+VIDEO]

Wiceminister zdrowia Iranu Iraj Harirchi zachorował z powodu koronawirusa Covid-19 – poinformował we wtorek Polsat News powołując się na irańską agencję informacyjną ILNA.

Urzędnik został objęty kwarantanną. Jak podaje „Rzeczpospolita”, Harirchi organizował briefingi dla prasy na temat epidemii koronawirusa. Iran jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych epidemią.

Irański dziennikarz Abas Aslani zamieścił na Twitterze wideo z wypowiedzią chorego wiceministra. „Jestem zarażony koronawirusem, ale czuję się nieźle i mam nadzieję, że wkrótce będą mógł dalej was informować” – cytuje jego słowa rosyjska agencja Interfax. Harirchi wyraził też nadzieję, że koronawirusa uda się pokonać.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who has been briefing officials & journalists in the past couple of days has been confirmed to be infected with #CoronaVirus. He said in a video message that “we will defeat Corona”.#COVID19 pic.twitter.com/sgtMiDMbcC

— Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020