Irański parlamentarzysta oskarża rząd o tuszowanie informacji. Koronawirus rozprzestrzenia się na całym Bliskim Wschodzie

Parlametarzysta w irańskiego miasta Kom oskarżył rząd o ukrywanie informacji o ilości ofiar koronawirusa. Pojawiają się doniesienia o zarażonych na całym Bliskim Wschodzie – pisze Middle East Eye.

Dziś informowaliśmy, że w Bahrajnie i Kuwejcie odnotowano pierwsze przypadki zarażenia koronawirusem. Poinformowały o tym w poniedziałek agencje prasowe tych krajów. Dane pochodzą od resortów zdrowia dwóch wspomnianych państw. W Kuwejcie wykryto trzy przypadki, w Bahrajnie – jeden. Oprócz tego zarażonych wykryto w Iraku, Libanie, Izraelu, Egipcie, Omanie, ZEA i Iranie. W ostatnim z tych krajów władze mają tuszować rozmiar epidemii.

Parlametarzysta w irańskiego miasta Kom oskarżył rząd o ukrywanie informacji o ilości zarażonych – twierdzi, że w samym mieście zginęło 50 osób, kiedy władze podały informację o 12 zabitych i 61 zarażonych w całym kraju.

Po podniesieniu tego zarzutu rząd Iranu zobowiązał się do zwięskszenia dokładności swoich danych:

Będziemy ogłaszać wszelkie [liczby] dotyczące liczby zgonów w całym kraju. Zobowiązujemy się do przejrzystości w zakresie zgłoszonych liczb – powiedział rzecznik rządu Ali Rabiei podczas konferencji prasowej.

Wszyscy wykryci zarażeni na Bliskim Wschodzie sami byli niedawno w Iranie albo w Chinach lub mieli kontakt z taką osobą.

Oman wstrzymał wszystkie loty do i z Iranu.

Irak, Turcja, Afganistan, Pakistan i Armenia zamknęły swoje granice z Iranem. Jordania zapowiedziała, że ​​zablokuje wjazd obywatelom Chin, Iranu i Korei Południowej oraz innym obcokrajowcom podróżującym z tych krajów.

Inne kraje w regionie, w tym Arabia Saudyjska, Kuwejt, Jordania i Gruzja, również wprowadziły różne ograniczenia dotyczące podróży i imigracji.

W ubiegłym tygodniu Kuwejt zakazał wjazdu wszystkim statkom z Iranu i zawiesił loty do i z kraju. Kuwejt zabronił również przybywającym z Iranu obcokrajowcom wjazdu do Zatoki Perskiej i zorganizował loty czarterowe w celu sprowadzenia setek pielgrzymów z Kuwejtu z Iranu – około 1/3 z 1,4 milionowej populacji Kuwejtu to szyici, którzy regularnie pielgrzymują do Iranu. W Kuwejcie pracuje również ok. 50 tysięcy pracowników z Iranu.

Irak ogłosił w niedzielę zamknięcie jedynego przejścia granicznego z Kuwejtem na prośbę tego kraju.

Również ponad połowa populacji Bahrajnu to szyici, którzy regularnie podróżują do Iranu.

Wszystkich 13 zarażonych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to obcokrajowcy – Chińczycy i Irańczycy. Linie lotnicze w tym kraju zawiesiły większość lotów do Chin, za wyjątkiem Pekinu, ale nie ograniczyły jeszcze w żaden sposób możliwości podóży do i z Iranu. W ZEA mieszka i pracuje około pół miliona Irańczyków.

W sobotę Izrael zapowiedział, że zablokuje wszystkie loty do i z Korei Południowej. Decyzja związana była z wykryciem u 9 Koreańczyków podróżujących po kraju koronawirusa. Jednak 180 Azjatom uwięzionym po tej decyzji w Izraelu udało się wrócić w niedzielę do swojego kraju.

Arabia Saudyjska i Katar pozostają wolne od wirusa. Oba te kraje zawiesiły loty do Chin. Qatar Airways zapowiedziało również w poniedziałek, że przez 14 dni będzie poddawać kwarantannie ludzi przybywających z Iranu i Korei Południowej

W kontynentalnych Chinach odnotowano do tej pory 77 150 zakażeń koronawirusem. 2 592 z nich to przypadki śmiertelne. Na całym świecie koronawirusem jest zarażonych ponad 79 tys. ludzi w ponad 25 krajach – pojawiają się jego nowe ogniska w Europie, najpoważniej sytuacja wygląda we Włoszech.

Kresy.pl / Middle East Eye