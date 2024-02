Przywódca Ansarullahu ostrzega Unię Eurpejską: “Nie igrajcie z ogniem”

Przywódca ruchu polityczno-wojskowego jemeńskich szyitów-zajdytów odpowiedział na ogłoszenie morskiej misji wojskowej Unii Europejskiej wymierzonej w jego działania.

Przewodniczące Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła rozpoczęcie tej misji w poniedziałek. We wtorek przywódca jemeńskiego Ansarullahu, Abd al-Mail al-Huti odpowiedział jej wpisem na X. Uznał on, że to pojawienie się europejskich okrętów wojennych zwiększy militaryzację wód Zatoki Adeńskiej i Morza Czerwonego i w efekcie doprowadzi do jeszcze większych zakłóceń w dostawach towarów z Azji do Europy, jak podała irańska agencja informacyjna IRNA.

Także we wtorek przedstawicielstwo Iranu przy ONZ zdecydowanie zaprzeczyło oskarżeniom USA, które wskazały na Teheran, jako dostarczający Jemeńczykom broni, jakiej używają oni do ataków na zachodnie statki na wodach oblewających Jemen. “Iran kategorycznie odrzuca te bezpodstawne oskarżenia, traktując je jako pretekst używany przez Stany Zjednoczone do usprawiedliwienia i legitymizacji swoich nielegalnych działań i agresji militarnej na Jemen” – treść listu do Rady Bezpieczeństwa zacytowała we wtorek IRNA.

Iran zadeklarował, że “nie angażował się w żadne działania sprzeczne z tymi rezolucjami, w tym sprzedaż lub transfer broni lub systemy uzbrojenia”.

Jak dodano w liście – “Iran po raz kolejny jednoznacznie potępia agresję militarną Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz nadużycie siły w Jemenie, co w rażący sposób narusza suwerenność i integralność terytorialną Jemenu, prawo międzynarodowe, Kartę Narodów Zjednoczonych i odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa, stwarzając poważne zagrożenie dla pokoju w regionie i stabilność.”

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku bojownicy Ansarullahu przechwycili na Morzu Czerwonym powiązany z Izraelem statek handlowy Galaxy Leader, co było sygnałem wdrożenia nowej strategii walki z wrogami. Następnie jego bojownicy zajęli tankowiec Central Park. Ta druga jednostka została jendak odbita przez okręt amerykańskiej marynarki wojennej. Taktyka taka miała uderzać w interesy Izraela i jego zachodnich sprzymierzeńców w ramach wsparcia jakiego Jemeńczycy postanowili otwarcie udzielić walczącemu z Izraelem palestyńskiemu Hamasowi.

Na początku grudnia nieskutecznie zaatakowany został amerykański okręt wojenny USS Carney i dwa statki handlowe Unity Explorer i Number Nine płynące po Morzu Czerwonym. Do ataku użyto rakiety i dronu, a Huti wzięli odpowiedzialność za jego przeprowadzenie. Celem ataku była także francuska korweta Languedoc. Celem ataków Ansarullahu stał się norweski tankowiec.

W tym samym miesiącu w rejon Zatoki Adeńskiej przybyła grupa uderzeniowa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, której przewodzi lotniskowiec o napędzie atomowym USS Dwight Eisenhower. Informowaliśmy wówczas, że Amerykanie mogą przeprowadzić ataki na cele w Jemenie. Ataki takie zostały rozpoczęte razem z Brytyjczykami w styczniu i są przedsiębrane poza nieoficjalną koalicją jaką, do walki z Ansarullagem, zawiązał Waszyngton.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w poniedziałek decyzję o rozpoczęciu operacji sił morskich państw UE Aspides na wodach Bliskiego Wschodu, które mają odpierać ataki Jemeńczyków. Tego samego dnia, na skutek ataku Ansarullahu, po raz pierwszy zatonął duży statek handlowy.



Ansarullah, zwany także ruchem Hutich, od 2014 r. kontroluję stolicę Jemenu Sanę i większość jego gęsto zamieszkanego obszaru. Rząd utworzony przez ten ruch polityczno-wojskowy miejscowych szyitów-zajdytów nie jest uznawanu międzynarodowo.

en.irna.in/kresy.pl