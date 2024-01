Huti przeprowadzili atak rakietowy na amerykański statek

Ruch Ansarullah nie ugiął się mimo niedawnych ataków USA na jego obiekty w Jemenie. W poniedziałek wystrzelona przez Hutich rakieta trafiła amerykański kontenerowiec. Doszło do dużego pożaru.

Ansarullah, zwany również ruchem Hutich, zdołał porazić należący do i zarządzany przez Amerykanów kontenerowiec M/V Gibraltar Eagle. Do ataku wykorzystano rakietę balistyczną ziemia woda, agencja informacyjna Reutera zacytowała w poniedziałek Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA. Reuter nie był jeszcze w stanie opisać rozmiarów zniszczeń, ale nagrania jakie pojawiły się na X obrazują wielki pożar na statku. Właścicielem jednostki jest amerykańska firma Eagle Bulk Shipping.



BREAKING: US OWNED CARGO SHIP WAS JUST HIT BY A MISSILE OFF THE COAST OF YEMEN BY THE YEMENI HOUTHI

