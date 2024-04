“Ignorancja i szaleństwo unijnych elit” – Konfederacja odpowiada von der Leyen po niemiecku

Konfederacja nie jest podstawowym problemem Unii Europejskiej. Problemem jest ignorancja i szaleństwo unijnych elit, wasza polityka klimatyczna, wasz europejski Zielony Ład – oświadczył Krystian Kamiński z Konfederacji, odnosząc się do słów szefowej KE Ursuli von der Leyen.

W ubiegłym tygodniu Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej obiecała “odeprzeć skrajnie prawicowych przyjaciół Putina”, którzy chcą “ukraść przyszłość Europy”. Von der Leyen powiedziała, że podczas nadchodzących wyborów do PE w czerwcu “nasza zjednoczona i spokojna Europa staje przed wyzwaniem zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz”. “Nieważne, czy jest to AfD w Niemczech, Zgromadzenie Narodowe we Francji, Konfederacja w Polsce, czy inne. Nazwy mogą być różne, ale cel jest ten sam: depczą nasze wartości i chcą przejąć kontrolę nad naszą przyszłością” – kontynuowała. Do jej słów odniósł się we wtorek polityk Konfederacji, były poseł Krystian Kamiński.

“Konfederacja to polska partia patriotyczna. Nie jest podstawowym problemem Unii Europejskiej. Problemem jest ignorancja i szaleństwo unijnych elit. Wasza polityka klimatyczna, wasz europejski Zielony Ład – to jest problem” – powiedział Kamiński w języku niemieckim na nagraniu, opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych.

“Polityka restrukturyzacji, która jest z tym związana. Protesty rolników w całej Europie pojawiają się tylko dlatego, że chcecie egzekwować tę politykę. Chcecie też wpuszczać do Europy setki tysięcy nielegalnych migrantów. Nie chronicie granic Europy” – podkreślił polityk.

“Umowy o handlu z Ukrainą, które stanowią poważne problemy dla europejskich rolników lub generalnie dla Europy” – wskazał.

Zaznaczył, że to “lewicowo-liberalna polityka, z którą nie będziemy mieli nic wspólnego i z którą będziemy walczyć w Parlamencie Europejskim”.

Podobne zdanie Ursula von der Leyen wygłosiła w marcu. “Nasz pokój i zjednoczona Europa są poddawane presji jak nigdy dotąd: przez populistów, nacjonalistów i demagogów. Przez skrajną prawicę i skrajną lewicę” – mówiła szefowa KE. Następnie wymieniła w tym kontekście partie: AfD z Niemiec, Zjednoczenie Narodowe z Francji i polską Konfederację Wolność i Niepodległość. “Nazwy mogą się różnić, ale cel mają wspólny: chcą podeptać nasze wartości i zniszczyć naszą Europę. Europejska Partia Ludowa nigdy się na to nie zgodzi” – oświadczyła von der Leyen.

Wypowiedź szefowej KE skomentował wówczas wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. “Największym zagrożeniem dla UE nie jest prawica z Polski, ale jest pycha, ignorancja i upór elit unijnych z Ursulą von der Leyen na czele; elit które pchają całą wspólnotę w amok regulacji „klimatycznych” i bez żadnych wyliczeń podejmują decyzje gospodarcze o ogromnych, negatywnych skutkach dla Europejczyków — jak np. całkowite odrzucenie normalnych zasad handlu z Ukrainą” – napisał Bosak na platformie X (dawniej Twitter).

Dodajmy, że Europejska Partia Ludowa wytypowała Ursulę von der Leyen jako swoją kandydatkę na przewodniczącą Komisji Europejskiej w kolejnej kadencji.

Kresy.pl