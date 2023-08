KE wypłaciła Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro. Ponad 19 mld od początku wojny

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek, że KE wypłaciła Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro. Od początku wojny na Ukrainie KE wypłaciła Kijowowi ponad 19 miliardów euro wsparcia.

Szefowa KE poinformowała na platformie x.com (dawniej Twitter), że kolejne unijne wsparcie finansowe trafiło na Ukrainę. “Wspieramy Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz naprawy, odbudowy i utrzymania państwa. Wypłaciliśmy Ukrainie półtora miliarda euro” – napisała.

Jak dodała, “będzie tego więcej, w tym roku i w kolejnych latach”.

We are supporting Ukraine in its efforts to repair, recover and keep the state running.

Today we paid a new €1.5 billion to Ukraine.

And more will come, this year and beyond.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2023