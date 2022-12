„NYT”: Ukraińska armia obrała za cel „bramę do Krymu”

Używając rakiet i sabotażystów, Ukraina koncentruje się na mieście Melitopol, ważnym rosyjskim połączeniu z Krymem. New York Times przekonuje we wtorkowym artykule, że są to działania zapowiadające ofensywę.

Jak poinformował we wtorek portal New York Times, Ukraina intensyfikuje wysiłki na rzecz izolacji i degradacji sił rosyjskich w strategicznie ważnym mieście Melitopol. Według portalu zapowiada to ofensywę mającą na celu wypędzenie sił rosyjskich z południowej Ukrainy.

„Melitopol jest znany jako brama do Krymu ze względu na swoje położenie na skrzyżowaniu dwóch głównych autostrad i kluczowej linii kolejowej łączącej Rosję z tym półwyspem i innymi terytoriami okupowanymi na południowej Ukrainie” – czytamy.

Zobacz też: Ukraińcy zaatakowali okupowany Melitopol [+VIDEO]

Most w Melitopolu na rzece Mołocznaja został uszkodzony w poniedziałek wieczorem. Zniszczenie mostu zagroziło kluczowej rosyjskiej trasie dostaw do Melitopola z południa.

Zarówno ukraińscy, jak i rosyjscy urzędnicy potwierdzali ukraińskie uderzenia i próby uderzeń w rosyjskie centra dowodzenia, magazyny amunicji i szlaki zaopatrzeniowe w Melitopolu.

Nie jest jasne, czy ataki miały być wstępem do ofensywy, czy też odwróceniem uwagi, gdy siły ukraińskie przygotowują się do ataku na Rosjan z innego kierunku. Ale analitycy wojskowi opisali je jako znaczące i powiedzieli, że pasują do schematu używania przez Ukrainę precyzyjnych pocisków rakietowych do atakowania rosyjskich celów logistycznych.

Melitopol jest kluczowym węzłem komunikacyjnym, a odzyskanie nad nim kontroli może pomóc siłom ukraińskim w odbiciu nie tylko całego regionu Zaporoża, ale także reszty sąsiedniego obwodu chersońskiego. To mogłoby potencjalnie nawet dać im drogę do wypędzenia sił rosyjskich z powrotem na Krym, który Rosjanie kontrolowali przed inwazją.

„Wszystko to całkowicie zależy od Melitopola” – powiedział w weekend Ołeksij Arestowicz, główny doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. „Jeżeli Melitopol upadnie, cała rosyjska obrona aż do Chersonia upada, a ukraińskie siły zbrojne skaczą prosto do granicy z Krymem”.

Kresy.pl/NYT