Konfederacja pyta Morawieckiego o KPO: Czy premier Morawiecki kłamał w tym roku, czy kłamał w zeszłym roku? [+VIDEO]

Konfederacja przygotowała interpelację w sprawie tzw. Krajowego Planu Odbudowy. „Jest to projekt unijny przesuwający wektor integracji europejskiej w kierunku eurofederalizmu” – mówił Krzysztof Bosak na konferencji prasowej w sejmie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, posłowie Konfederacji poruszyli temat Krajowego Planu Odbudowy. „Jest to projekt unijny przesuwający wektor integracji europejskiej w kierunku eurofederalizmu” – mówił Krzysztof Bosak. Jeden z liderów Konfederacji przygotował w imieniu swojego ugrupowania interpelację do Mateusza Morawieckiego z pytaniami odnośnie KPO. Politycy Konfederacji uważają, że rząd kłamie w sprawie przyznawania Polsce środków unijnych i akceptuje wszystkie kamienie milowe narzucane ze strony Brukseli.

Polityk chce wiedzieć m.in.: skąd wzięły się różnicę w kwotach, które miała otrzymać Polska z Brukseli według narracji PiS, a tych, które ogłosiła Komisja Europejska. W interpelacji czytamy: „W oficjalnych informacjach rządu w kwietniu i maju w zeszłym roku podano, że Polsce przyznano 23,9 mld euro w formie bezzwrotnych dotacji i 34,2 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek – to daje 58,1 mld euro. Z drugiej strony w Krajowym Planie Odbudowy, zaakceptowanym przez rząd 30 kwietnia i 3 maja 2021 roku wysłanym do Brukseli, zapisano, że z puli pożyczek 34,2 mld euro Polska wykorzysta tylko 12,1 mld euro.”

Zobacz też: Konfederacja: Rząd wpisał do KPO opodatkowanie aut spalinowych [+VIDEO]

„Pytamy o umowę, na podstawie której wypłacane Polsce mają być fundusze z KPO. Nikt nie wie z polskich polityków, jakie będą reguły wydatkowania tych środków” – powiedział poseł. „Czy tzw. „kamienie milowe” były przedmiotem negocjacji? Interesuje nas to ze względu na rozbieżności w rządzie w tej kwestii. Te kamienie mają obowiązywać całe polskie społeczeństwo, na wiele lat do przodu”.

Zobacz też: Suski: Niektóre zapisy KPO to „krok w likwidacji państwa polskiego”. „Nikt ich nam nie przedstawił”

Pytania Krzysztofa Bosaka w interpelacji do premiera Mateusza Morawieckiego: 1. Panie Premierze, skąd różnica między kwotą 58,1 mld euro, a ostatecznie zapisanych i wynegocjowanych z Komisją Europejską 34,5 mld? Dlaczego inną kwotę wpisano do KPO, a inną prezentowano opinii publicznej na konferencjach prasowych rządu? 2. Czy rząd zamierza wykorzystać całą możliwą do dyspozycji pulę pożyczkową? Jeśli tak to kiedy rząd zamierza złożyć wniosek? Co w sytuacji niewykorzystania tych środków? 3. Czy w związku z brakiem akceptacji przez Komisję Europejską, przez ponad rok polskiego Krajowego Planu Odbudowy jakaś część zaliczek dla Polski została potrącona? Jeśli tak proszę o podanie szczegółów? 4. Proszę o podanie szczegółowych etapów negocjacji z Komisją Europejską od kwietnia zeszłego roku? Czy załącznik do decyzji implementacyjnej Rady UE “ i zapisane w nim “kamienie milowe” były przedmiotem negocjacji? 5. Proszę o podanie kolejnych etapów wnioskowania, zatwierdzania i wypłat w ramach Krajowego Planu Odbudowy? 6. Proszę o podanie daty zawarcia i szczegółów umowy, o której mowa w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrumenty na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności? 7. Proszę o podanie daty zawarcia i szczegółów umowy, o której mowa w art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrumenty na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności? 8. Kiedy rząd złoży pierwszy wniosek o płatność? Jakie warunki Polska musi spełnić aby otrzymać pierwszą płatność w ramach KPO?

Kresy.pl