Manifestanci wdarli się na teren ambasady USA w Bagdadzie [+VIDEO]

Tłum członków i zwolenników proirańskich irackich milicji wdarł się do ambasady USA w Bagdadzie.

Jak podała agencja AP, we wtorek odbył się pogrzeb członków szyickiej milicji Kataib Hezbollah, którzy zginęli w niedzielę w wyniku amerykańskiego ataku odwetowego. Po pogrzebie tłum kilkuset żałobników, wśród których wielu było ubranych w mundury milicji, skierował się w stronę ambasady USA w Bagdadzie wznosząc antyamerykańskie i antyizraelskie hasła. Irackie siły bezpieczeństwa zachowały się biernie, gdy tłum manifestantów wkroczył do mocno chronionej tzw. Zielonej Strefy, w której znajdują się zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Po dotarciu pod ambasadę manifestanci początkowo obrzucili ją kamieniami oraz podpalili trzy przyczepy kempingowe używane przez ochronę placówki. Następnie wyłamali bramę i wtargnęli na teren ambasady.

