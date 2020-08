Robotnicy do Łukaszenki: Odejdź! Łukaszenko: możecie sobie krzyczeć [+VIDEO]

Z niektórych białoruskich zakładów pracy, w tym z tych największych, dochodzą informacje o gotowości strajkowej części załóg. Aleksandr Łukaszenko przybył śmigłowcem do MZKT, wielkiej fabryki ciągników kołowych, by gasić nastroje strajkowe. Usłyszał od robotników wezwania do ustąpienia.

Według portalu Tut.by części załóg są gotowe strajkować m.in. w takich przemysłowych gigantach jak fabryka nawozów „Biełaruśkalij”, rafineria „Naftan”, Miński Zakład Ciągników Kołowych (MZKT), Mińskie Zakłady Traktorów (MTZ) i Białoruski Zakład Metalurgiczny (BMZ). Wśród stawianych żądań jest zaprzestanie przemocy ze strony sił bezpieczeństwa, ukaranie odpowiedzialnych za brutalne tłumienie demonstracji, ustąpienie Aleksandra Łukaszenki, uznanie wyborów prezydenckich za nieważne i rozpisanie nowych oraz uwolnienie więźniów politycznych.

Robotnicy z MTZ w poniedziałek rano ruszyli kolumną w stronę MZKT, gdzie miał przybyć Aleksandr Łukaszenko. Liczebność kolumny, do której dołączyli robotnicy innych zakładów oraz inni obywatele, mogła sięgnąć 10 tys. osób.

Sam Łukaszenko przybył do MZKT śmigłowcem. W sieci pojawiły się fragmenty jego przemówienia do zebranych robotników. Słychać, jak tłum skanduje w jego stronę hasła wzywające go do odejścia. „Dziękuję. Odpowiadam wam na to pytanie: możecie jeszcze pokrzyczeć” – odpowiedział Łukaszenko.

Według państwowej agencji Biełta Łukaszenko w MZKT bagatelizował rozmiary strajków mówiąc, że „w niektórych zakładach” strajkuje po 150-200 osób. Z jego ust padły także słowa, które można uznać za groźbę zwolnień – Łukaszenko twierdził, że „zły prezydent” utrzymywał nadmierne zatrudnienie, by „nie wyrzucać ludzi na ulicę”, ale „trzeba od tego odejść”. Nie jest jasne, czy mówił to na wiecu z robotnikami.

Biełsat podaje, że białoruski prezydent powiedział również, iż „innych wyborów nie będzie, dopóki mnie nie zabijecie”.

MZKT Łukaszenko opuścił również na pokładzie śmigłowca.

Pod MZKT trwa wiec, na który przybyła przedstawicielka sztabu Swietłany Tichanowskiej Maria Kolesnikowa.

Jak pisaliśmy, strajk ogłosili już pracownicy białoruskiego państwowego nadawcy radiowo-telewizyjnego.

