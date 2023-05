Swietłana Tichanowska po raz pierwszy widziała się z Wołodymyrem Zełenskim

Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska po raz pierwszy spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymerem Zełenskim. Ich drogi skrzyżowały się w Niemczech w niedzielę.

Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska na swoim Twitterze zamieściła wpis po tym, jak po raz pierwszy spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymerem Zełenskim. Napisała, że była „zaszczycona” spotkaniem z prezydentem Ukrainy, dodając: „Jesteśmy zjednoczeni z Ukrainą na rzecz wolności i demokracji”.

I was honored to meet President @ZelenskyyUa today in #Aachen & to congratulate him on this year’s @KarlspreisAC. We stand united with Ukraine 🇺🇦 for freedom & for democracy. #karlspreis2023 pic.twitter.com/h2XX9SOAQQ

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 14, 2023