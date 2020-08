Strajkują pracownicy białoruskich państwowych mediów [+VIDEO]

Do protestów przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki przyłączyli się pracownicy Biełtieleradiokompanii – białoruskiego państwowego nadawcy radiowo-telewizyjnego.

Jak napisał na Twitterze Andrzej Poczobut, dziennikarz i członek zarządu Związku Polaków na Białorusi, w poniedziałek zniknął obraz pierwszego kanału białoruskiej telewizji, a później zaczęła ona nadawać programy archiwalne.

Zniknął obrazek na TV Białorus 1 później włączono archiwalny program. Czyli jednak strajk pic.twitter.com/GX6Dif6vv0 — Andrzej Poczobut (@poczobut) August 17, 2020

Portal Tut.by podaje, że w godzinach porannych pracownicy Biełtieleradiokompanii rozpoczęli strajk pod budynkiem przy ulicy Makajenki z plakatami „Jesteśmy za uczciwymi wiadomościami”. W oświadczeniu skierowanym do szefa nadawcy domagają się unieważnienia wyników wyborów, zdymisjonowania szefa Centralnej Komisji Wyborczej, zwolnienia więźniów politycznych i zniesienia cenzury w mediach. Do tej pory apel podpisało go ponad 55 osób (na 1,5 tys. zatrudnionych w firmie). Jednak według Tut.by pisze, że internetowy czat, na którym umówiono się odnośnie strajku, zgromadził 600 osób. Dzisiaj strajkują ci, którzy przyszli do pracy oraz ci, którzy w ubiegłym tygodniu zwolnili się z pracy w geście protestu.

Obecnie pod siedzibą Biełtieleradiokompanii trwa wiec, strajkujący poprzez pośredników prowadzą rozmowy z szefem firmy Iwanem Ejsmontem.

Z Mińska dochodzą także doniesienia o wiecach robotników i gotowości strajkowej w innych zakładach pracy.

