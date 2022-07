W Uzbekistanie wybuchły zamieszki [+VIDEO]

W Uzbekistanie w autonomicznej Republice Karakałpackiej wybuchły protesty przeciwko planowanej reformie konstytucyjnej, która miałaby zmienić status autonomii, poinformowały w sobotę władze Uzbekistanu.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, w Uzbekistanie w autonomicznej Republice Karakałpackiej wybuchły protesty przeciwko planowanej reformie konstytucyjnej, która miałaby zmienić status autonomii, poinformowały w sobotę władze Uzbekistanu.

Karakałpacja, położona w północno-zachodnim Uzbekistanie, jest w około 30% zamieszkana przez Karakałpaków, odrębną grupę etniczną z własnym językiem. Obecna konstytucja Uzbekistanu określa terytorium jako suwerenną republikę w Uzbekistanie, która ma prawo do secesji poprzez przeprowadzenie referendum.

Zobacz też: Uzbekistan poparł integralność terytorialną Ukrainy

Nowa wersja konstytucji, w sprawie której Uzbekistan planuje przeprowadzić referendum w najbliższych miesiącach, nie będzie już wspominać o suwerenności Karakałpacji ani o prawie do secesji.

Według MSW Uzbekistanu, „w wyniku niezrozumienia reform konstytucyjnych” grupa mieszkańców przemaszerowała przez stolicę Nukus i zorganizowała w piątek wiec na centralnym rynku miasta.

Oddzielnie rząd autonomii poinformował w oświadczeniu, że protestujący próbowali przejąć budynki rządowe, co skłoniło policję do interwencji i zatrzymania ich przywódców oraz tych, którzy stawiają aktywny opór.

Zmiany dotyczące Karakałpacji to tylko jeden z elementów szerokiej reformy konstytucyjnej zaproponowanej przez prezydenta Szawkata Mirzijojewa, która obejmuje także wydłużenie kadencji prezydenckiej do siedmiu lat z pięciu. Jeśli referendum zatwierdzi reformę, zresetuje to odliczanie kadencji i pozwoli mu ubiegać się o dwie kolejne kadencje.

Mass protests are taking place in the Republic of Karakalpakstan. On 26 June,the Uzbek authorities announced a referendum on changing the Constitution of the Republic of Uzbekistan.The citizens of the Republic of Karakalpakstan were indignant at the draft of the new Constitution. pic.twitter.com/HNrTt1VzmS

#BREAKING #UZBEKISTAN

🔴UZBEKISTAN :#VIDEO THOUSANDS PROTEST AGAINST THE DRAFT OF A NEW VERSION OF THE CONSTITUTION OF UZBEKISTAN IN KARAKALPAKSTAN!

According to the new constitution, #Karakalpakstan loses its autonomy & sovereignity.#BreakingNews #Nukus #Protests #Protesta pic.twitter.com/l56QQ1DB0U

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) July 1, 2022