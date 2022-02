Pratasiewicz chce się sądzić z Ryanairem

Druga dostawa amerykańskiego gazu dla Ukrainy przybędzie do Świnoujścia pod koniec lutego.

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowała we wtorek, że zakupiła ładunek skroplonego gazu LNG z USA, który po regazyfikacji zostanie dostarczony gazociągami do granicy polsko-ukraińskiej. Odbiorcą gazu po stronie ukraińskiej będzie ERU Europe. To druga tego typu dostawa zrealizowana przez obie spółki.

Zamówiony przez PGNiG statek z amerykańskim LNG przypłynie do terminalu w Świnoujściu pod koniec lutego bieżącego roku. Po regazyfikacji paliwo zostanie wprowadzone do polskiego systemu przesyłowego. Do końca marca 2022 roku ERU Europe odbierze zakupiony gaz na połączeniu międzysystemowym Polski i Ukrainy - czytamy w komunikacie.