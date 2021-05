UE: Kolejne sankcje względem Białorusi, m.in. zamknięcie unijnej przestrzeni powietrznej dla białoruskich linii lotniczych

W czasie poniedziałkowego szczytu UE, przywódcy państw unii zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na Białoruś. Przestrzeń powietrzna UE ma zostać również zamknięta dla białoruskich linii lotniczych.

Sprawa zmuszenia do lądowania samolotu linii Ryanair była pierwszym punktem rozmów unijnych przywódców. Kolejni przedstawiciele reżimu białoruskiego mają zostać jak najszybciej objęci sankcjami. Uczestnicy szczytu postanowili także nałożyć nowe, sektorowe sankcje na Białoruś – podał portal RMF 24.

Przywódcy państw UE podjęli decyzję o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych, a także uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych. Zaapelowali także do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.

Wezwali także Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zajęcia się sprawą zmuszenia do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair.

Jesteśmy zadowoleni z konkluzji szczytu UE – oświadczył rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

„Wczoraj premier Mateusz Morawiecki po incydencie, który miał miejsce wczoraj na terenie przestrzeni lotniczej Białorusi, związanej z wymuszeniem lądowania samolotu, który był zarejestrowany w Polsce, poprosił przewodniczącego Rady Europejskiej o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad RE o punkt dotyczący sankcji dla Białoruś” – podkreślał w poniedziałek Müller.

Jego zdaniem konkluzje szczytu są adekwatne względem sytuacji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała jeszcze przed szczytem, że zamrożony został unijny pakiet ekonomiczno-inwestycyjny na rzecz Białorusi na kwotę 3 mld euro, który był gotowy do uruchomienia.

We have a 3 billion euro economic and investment package ready to go for Belarus, when it becomes democratic. pic.twitter.com/704CAyX8tZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021