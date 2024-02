Białorusini twierdzą, że schwytali oddział dywersantów z Ukrainy

Prototyp samolotu TF-X KAAN wystartował w środę rano z lotniska położonego 35 km na północny-zachód od Ankary. Lot trwał 11 minut. Miał na celu sprawdzenie działania wszystkich systemów pokładowych. Nagranie lotu opublikował koncern Turkish Aerospace Industries (TAI).

KAAN successfully completed its first flight. May it be good for our country!🇹🇷✈️ https://t.co/keD63Vohoa