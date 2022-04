„Washington Post”: dywersanci kolejowi na Białorusi utrudnili rosyjską inwazję na Ukrainę

Kiedy wojska rosyjskie po raz pierwszy przekroczyły granicę Białorusi i Ukrainy z zamiarem szybkiego zajęcia Kijowa, ich logistyka opierała się głównie na rozległej sieci kolejowej regionu. Rosjanie nie wzięli jednak pod uwagę białoruskich dywersantów kolejowych – pisze „Washington Post”.

„Począwszy od pierwszych dni inwazji w lutym, tajna sieć pracowników kolei, hakerów i dysydentów z sił bezpieczeństwa wszczęła akcję w celu wyłączenia lub przerwania połączeń kolejowych łączących Rosję z Ukrainą przez Białoruś, siejąc spustoszenie na rosyjskich liniach zaopatrzeniowych” – czytamy w artykule „Washington Post”.

Wedle analityków, na których powołuje się amerykańska gazeta, zaciekły opór Ukraińców i błędy taktyczne samych Rosjan prawdopodobnie wystarczyłyby, aby pokrzyżować plany Kremla. Jednak białoruscy dywersanci mogli odegrać poważną rolę w pogłębianiu chaosu logistycznego w szeregach rosyjskiej armii.

Ataki skierowane były w szafy sterownicze, niezbędne do funkcjonowania kolei. W efekcie przez wiele dni ruch pociągów był sparaliżowany, co zmuszało Rosjan do uzupełniania zaopatrzenia inną drogą, potęgując zamieszanie. Bez zautomatyzowanej sygnalizacji pociągi musiały poruszać się ze znacznie mniejszą prędkością, a także ograniczono liczbę pociągów poruszających się po torach.

W dywersję na białoruskiej kolei zaangażowane zostały trzy główne grupy: pracownicy kolei, uciekinierzy związani z siłami bezpieczeństwa i specjaliści od działań w cyberprzestrzeni, powiedział ppłk Aleksander Azarow, były białoruski funkcjonariusz służb bezpieczeństwa mieszkający w Warszawie, kierujący grupą o nazwie Bypol (zrzeszającą „setki obecnych i byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy chcą przywrócić porządek i rządy prawa na Białorusi”).

Pracownicy kolei sympatyzujący z partyzantami ujawnili szczegóły dotyczące rosyjskich ruchów i lokalizacji kluczowej infrastruktury kolejowej na grupie na Telegramie o nazwie Wspólnoty Pracowników Kolei. Dywersanci łączą się w celu przeprowadzenia ataków, ale nie ma formalnego łańcucha dowodzenia, przekazał Azarow.

„Nasz ruch nie jest scentralizowany” – powiedział. „To nie jest tak, że istnieje przywódca ruchu oporu. Jest działalność pozioma, z dziesiątkami grup pracujących w terenie”.

Grupa „cyberpartyzantów” ma składać się z wygnanych białoruskich specjalistów IT, którzy od wyborów w 2020 roku przeprowadzili już kilka większych ataków na białoruski rząd.

„Cyberpartyzanci rozpoczęli pierwszy atak włamując się do sieci komputerowej kolei w dniach poprzedzających inwazję i zakłócając ruch kolejowy, zanim wojska rosyjskie przekroczyły granicę. Infiltracja komputerów sieci kolejowej była stosunkowo łatwa ponieważ zarządca białoruskiej kolei nadal używa systemu Windows XP, przestarzałej wersji oprogramowania, która zawiera wiele luk” – powiedziała Yuliana Shemetovets, rzeczniczka grupy mieszkająca w Nowym Jorku.

„Już dwa dni po rozpoczęciu inwazji seria pięciu ataków sabotażowych na szafki sterownicze prawie całkowicie zatrzymała ruch pociągów” – powiedział Siergiej Wojtekowicz, były pracownik kolei obecnie mieszkający w Polsce, który jest liderem Wspólnoty Pracowników Kolei. 28 lutego do sieci trafiły zdjęcia satelitarne rozciągniętego na kilkadziesiąt kilometrów konwoju rosyjskich wojsk, które rzekomo miały zmierzać z Białorusi do Kijowa. Po tygodniu od rozpoczęcia inwazji siły te miały nie mieć możliwości skutecznego natarcia ze względu na problemu logistyczne.

W reakcji białoruskie MSW orzekło, że niszczenie infrastruktury kolejowej jest aktem terroryzmu, przestępstwem zagrożonym karą 20 lat więzienia.

Według białoruskich opozycjonistów dziesiątki pracowników kolei zostało przypadkowo zatrzymanych, a ich telefony przeszukano w poszukiwaniu dowodów na kontakt z partyzantami. Co najmniej 11 Białorusinów ma znajdować się w areszcie w związku z oskarżeniami o dywersję.

„Uważamy, że to, że Rosjanie zrezygnowali z zajęcia Kijowa, jest wynikiem naszej pracy, ponieważ Rosjanie nie czuli się na Białorusi tak bezpiecznie, jak się spodziewali” – powiedział Franciszak Wiaczorka, rzecznik Swietłany Tichanowskiej. W jego opinii rozpoczęła się nowa faza wojny na kolei. W ostatnich dniach kolejarze umieścili na Telegramie zdjęcia uszkodzonych szaf sterowniczych wzdłuż rosyjskich linii kolejowych używanych do transportu wojsk na wschodnią Ukrainę. Według Wojtekowicza zaangażowani w te działania są członkowie jego „Wspólnoty”. „Istnieją otwarte granice między Białorusią a Rosją” – powiedział. Na samej Białorusi wykonywanie ataków miało stać się zbyt niebezpieczne.

„Białoruscy partyzanci od początku wojny na Ukrainie dokonują aktów sabotażu na szlakach kolejowych na całej Białorusi” — poinformowała w pierwszej połowie kwietnia liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Tichanowska.

Do wpisu dołączyła grafikę przedstawiającą szlaki kolejowe, na których przeprowadzono w sumie 11 akcji dywersyjnych – pierwsza z nich miała miejsce 26 lutego, ostatnia – 30 marca. Dodano, że przeprowadzono również dwa cyberataki.

Belarusian partisans have carried out numerous sabotage actions on the railway across Belarus since the start of the war in 🇺🇦. They disrupt the railway system so 🇷🇺 military equipment cannot move. Our people join the Anti-War Movement despite the risks of violence & detention. pic.twitter.com/n93I1uJ4Xj

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 7, 2022